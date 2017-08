Attentats de Barcelone : L'un des derniers terroristes traquÃ©

La police espagnole poursuivait hier la traque d'un des derniers membres encore en fuite de la cellule qui a commis les attentats de Barcelone et Cambrils, tandis que le gouvernement doit décider s'il élève à son maximum le niveau d'alerte terroriste.

Recherché par toutes les polices du pays : Younès Abouyaaqoub, un Marocain de 22 ans dont la photo a été diffusée.

Il pourrait s'agir, selon les médias espagnols, du conducteur de la camionnette qui a fauché jeudi des passants sur las Ramblas, un attentat revendiqué par le groupe Etat islamique. C'est le principal suspect depuis que Moussa Oukabir, soupçonné dans un premier temps d'être ce chauffeur en fuite, a été identifié vendredi comme un des cinq assaillants abattus par les policiers à Cambrils, sur la côte catalane. La police, elle, se refuse à confirmer cette information, déclarant que le conducteur de la camionnette qui a tué sur les Ramblas 13 personnes et en a blessé plus de 120, n'est toujours pas identifié. Quelques heures après la première attaque en plein cœur de Barcelone, jeudi après-midi, une Audi A3 avait à son tour foncé sur la promenade du front de mer de Cambrils, une station balnéaire au sud de la capitale catalane, avant de percuter une voiture de police. S'en est suivi une fusillade au cours de laquelle les cinq occupants de l'Audi, qui étaient munis de fausses ceintures explosives, d'une hache et de couteaux, ont été tués. Clés de l'enquête : les trois fourgonnettes louées par les assaillants qui ont permis d'identifier assez rapidement la douzaine de membres de la cellule jihadiste, dont quatre ont été arrêtés jeudi et vendredi et sont toujours en garde à vue. Une autre voiture est recherchée. La police

espagnole a transmis vendredi aux autorités françaises le signalement d'une Kangoo blanche qui serait liée aux attentats et pourrait avoir passé la frontière franco-espagnole, d'après une source policière française. Selon le ministre espagnol de l’intérieur, la cellule d'une douzaine d'auteurs de ces attentats est désormais «démantelée», alors qu'un homme, Younès Abouyaaqoub, est activement recherché par la police. Le groupe a été «démantelé», a déclaré Juan Ignacio Zoido lors d'une conférence de presse. À ce stade, quatre suspects sont toujours en garde à vue, cinq ont été abattus à Cambrils et trois autres identifiés, dont Younès Abouyaaqoub. Les deux autres pourraient avoir péri dans l'explosion d'Alcanar. Le groupe terroriste Etat islamique (EI) a revendiqué l'attaque dans la station balnéaire de Cambrils en Espagne, après celle de Barcelone, dans un communiqué diffusé hier par son agence de propagande Amaq.

Les trois blessés algériens quittent l'hôpital

Les trois ressortissants algériens blessés jeudi dans l'attentat terroriste de Barcelone (Espagne) ont quitté vendredi après-midi l'hôpital où ils étaient sous observation médicale, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Chérif dans une déclaration à l'APS, précisant que le dispositif de crise mis en place au ministère a été levé. «Les trois ressortissants algériens blessés hier (jeudi) dans l'attentat terroriste de Barcelone, ont quitté cet après-midi l'hôpital où ils étaient sous observation médicale. Ils ont reçu aujourd'hui la visite de Mme l'Ambassadeur d'Algérie au Royaume d'Espagne et de notre Consule Générale à Barcelone à qui ils ont fait part de leur décision de prolonger leur séjour en Espagne», a indiqué M. Benali Cherif. «Mme l'Ambassadeur d'Algérie au Royaume d'Espagne a remercié, au nom du Gouvernement algérien, les autorités espagnoles pour la diligence et la qualité de la prise en charge dont ont bénéficié nos citoyens touchés par ce drame», a-t-il ajouté.

«Le dispositif de crise mis en place par le ministre des Affaires Etrangères, M. Abdelkader Messahel immédiatement après l'annonce de l'attentat a été levé», a conclu le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.