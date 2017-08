Grand angle : Quel aprÃ¨s Catalogne ?

Au lendemain du double attentat à la voiture bélier qui a endeuillé l’Espagne, les mêmes réactions sont enregistrées. A l’état de choc dans lequel se trouve forcément une population qui ne peut pas comprendre qu’on puisse s’en prendre à des innocents, se greffe la consternation des proches des auteurs, une fois identifiés. Ainsi l'annonce de l'implication présumée des deux frères marocains dans les attentats qui ont frappé l'Espagne a suscité une onde de choc de leurs proches demeurés au Maroc. Et comme à chaque fois, c’est l’incrédulité de croire à l’implication de ces jeunes qu’ils connaissent très bien, les ayant vu grandir. Des proches qui refusent d’admettre que ces garçons qui « vivaient et s'habillaient comme les jeunes de leur âge » puissent être capables de commettre de tels actes et provoquer, de manière volontaire, la mort de personnes innocentes au nom de «Daech». Et comme cela a été le cas à chaque fois, les familles des auteurs présumés affirment ne pas avoir vu leur radicalisation, responsable de leur passage à l’acte. « Ils ne montraient aucun signe » jure le père des deux frères marocains impliqués dans les attentats qui ont endeuillé l’Espagne. Il est vrai aussi que l’on ne peut pas admettre qu’un jeune qui n’a pas encore fêté ses 18 ans et qui devait passer son bac l’an prochain puisse se transformer en un outil de mort au nom d’un

« idéal » qui ne pouvait pas être le sien au regard de son parcours. C’est pourquoi aussi les proches se refugient dans l’explication qui leur semble la plus plausible pour tenter de comprendre le changement intervenu : « Il était jeune, pas encore mûr et il s'est sans doute fait manipuler », a ainsi affirmé le père du plus jeune.

Les auteurs de l’attaque au Burkina Faso perpétrée le 13 aout courant étaient également très jeunes. Au Nigéria, l’âge des kamikazes ne dépasse pas 13 ans. Dès lors quelle réponse apporter à cet état de fait ? Une question sur laquelle planchent experts militaire et politique. Car la priorité pour les gouvernements et la communauté internationale est de lutter contre la radicalisation des jeunes, et ce d’autant que soutiennent les experts que « la réponse militaire, si dense soit-elle, ne suffira jamais à juguler l’attirance que ces groupes armés terroristes exercent sur certaines populations, mais aussi la poursuite des recrutements dont profitent les groupes.» Que faire pour influer sur le comportement des personnes les plus vulnérables et contribuer à faire reculer les idées extrémismes au sein des sociétés ? Comment affaiblir le discours extrémiste, ses sources et son influence au sein de la jeunesse ? Ce sont là autant de questions auxquelles il devient urgent de trouver des réponses si l’on veut que le drame de la Catalogne ne se reproduise pas.

Nadia .K