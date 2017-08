Steve Bannon : Trump Â«remercieÂ» son ex-conseiller

Le Président américain Donald Trump a remercié, hier, pour ses services Steve Bannon, son ex-conseiller controversé et grand allié dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle congédié la veille. «Je veux remercier Steve Bannon pour ses services. Il a rejoint la campagne pendant ma candidature contre Hillary Clinton la crapule. Ca a été formidable! Merci S», a écrit Donald Trump sur Twitter.

La Maison Blanche a annoncé sèchement vendredi le départ de Steve Bannon, après plusieurs jours d'une profonde polémique provoquée par l'ambiguïté du président sur les responsabilités derrière les violences racistes ayant secoué Charlottesville le 12 août. Proche de l'«alt-right», mouvance de l'extrême droite américaine, Steve Bannon, âgé de 63 ans, occupait le poste de conseiller stratégique au sein d'une Maison Blanche agitée par de profondes divisions. Il avait rejoint l'équipe de campagne de Donald Trump en août 2016, inspirant au candidat républicain de nombreux positionnements nationalistes et anti-establishment.

Ponctuant l'une des semaines les plus difficiles pour la présidence Trump, son départ envoie un message aux nombreux élus républicains exaspérés par les provocations de celui qui promettait l'avènement d'un «nouvel ordre politique» et souligne la volonté de mettre fin aux dissonances internes du nouveau secrétaire général de la Maison Blanche, le général à la retraite des Marines, John Kelly. Steve Bannon a repris dès vendredi ses fonctions de président exécutif au sein de Breitbart News, site d'information proche de l'extrême droite, affirmant qu'il partait «au combat pour Trump et contre ses opposants».



Un policier tué et cinq autres blessés par balles en une nuit

Un policier a été tué par balles et cinq autres blessés dans la nuit de vendredi à samedi dans les Etats de Floride (sud-est) et Pennsylvanie (nord-est) aux Etats-Unis, incitant le président Donald Trump à poster un message de soutien aux forces de l'ordre sur Twitter, selon des médias. Dans la ville de Kissimmee, dans le centre de la Floride, un policier a été tué et un autre gravement blessé, d'après le commissaire de police Jeff O'Dell, qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse, tôt samedi. Le blessé est dans «un état grave, les pronostics ne sont pas bons», a-t-il dit. Les agents étaient à la recherche de suspects dans un secteur réputé pour le trafic et la consommation de drogues aux alentours de 9h30 vendredi (01h30 samedi GMT). Cinq minutes plus tard, les autorités ont reçu un appel leur signifiant que ces derniers avaient été touchés par balles. «Mes pensées et prières vont à à KissimmeePolice (compte Twitter de la police de Kissimmee) et à leurs proches. Nous sommes avec vous», a twitté tôt samedi Donald Trump. A Jacksonville, dans le nord de la Floride, des policiers répondant à un appel concernant une tentative de suicide se sont retrouvés tard vendredi face à un homme tirant à l'aide d'un fusil, a déclaré un responsable, Mike Bruno, au cours d'une conférence de presse. (APS)