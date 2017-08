forces de sÃ©curitÃ© Afghanes en Ã©tat dâ€™alerte

L’Afghanistan marquait hier par des célébrations discrètes sa fête nationale, les forces de sécurité étant placées en état d’alerte, après une série d’attentats meurtriers dans le pays ravagé par la guerre, selon des médias.

La police a intensifié son déploiement à Kaboul de crainte d’une attaque d’envergure des talibans. «Toutes nos unités de police sont en état d’alerte maximum et ont été déployées partout en ville», a déclaré le porte-parole de la police Abdul Basir Mujahid cité par l’AFP. «Nous avons également augmenté le nombre de barrages de police dans et autour du quartier diplomatique», a-t-il ajouté. Le président Ashraf Ghani a reçu plusieurs dizaines de dignitaires afghans au palais présidentiel pour une cérémonie privée, et déposé une couronne de fleurs au minaret de l’indépendance, dans le complexe du ministère de la Défense. Le 19 août commémore la signature en 1919 du Traité de Rawalpindi en vertu duquel la Grande-Bretagne a reconnu l’indépendance à l’Afghanistan, à la suite de la troisième guerre anglo-afghane, bien que le pays n’ait jamais fait partie de l’empire britannique. Comme lors des années précédentes, aucune cérémonie publique n’est prévue dans la capitale dont les rues sont pavoisées du drapeau national rouge, noir et vert, en raison de la détérioration de l’état de la sécurité. La ville avait été ébranlée par un attentat au camion piégé le 31 mai qui visait le quartier diplomatique. Il avait fait 150 morts et 400 blessés. Certains Afghans ont changé leur photo de profil Facebook pour y mettre le drapeau afghan ou le portrait d’Amanullah Khan, le roi qui a obtenu l’indépendance du pays. Mais d’autres affirmaient qu’il n’y avait pas matière à célébrer, en raison de la lutte contre les talibans, qui mènent leur traditionnelle offensive d’été. «De quelle indépendance parlons-nous, lorsque nous sommes toujours en guerre contre le terrorisme et que nous ne semblons pas près de gagner ?», s’est interrogé un internaute. Ces célébrations interviennent alors que le Président américain Donald Trump a réuni vendredi son équipe de sécurité nationale pour tenter de trouver une stratégie sur l’Afghanistan. Il doit trancher entre les partisans d’un effort militaire accru dans la plus longue guerre des Etats-Unis et ceux qui suggèrent de passer le bourbier afghan par pertes et profits.(APS)