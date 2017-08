le maquis Ã  16 ans : Abdelkader Ghomchi,moudjahid de la premiÃ¨re heure

Il y a des hommes qui font l’histoire, tout comme l’histoire qui fait les hommes à la mesure et la grandeur de l’épopée glorieuse de la lutte de Libération nationale dont la portée historique a été marquée en lettres d’or. Parmi ces figures emblématiques du combat libérateur contre l’occupant français, l’on cite le moudjahid Ghomchi Abdelkader, connu sous le nom de guerre El Mansour parmi ses compagnons d’armes, notamment un non-voyant résidant aujourd’hui à Oran et l’on a appris cela de son épouse Rose-Marie qui a accepté de nous parler de son mari, un homme réservé et peu loquace, nous rappelle Rosie qui nous dira aussi que l’Algérie est un très beau pays. Je suis Algérienne, même si je porte la nationalité allemande, mon mari est un Algérien, c’était un ancien moudjahid, on s’est rencontrés a Odessa, une ville portuaire d'Ukraine, sur la mer Noire. Il est venu a Kiev pour étudier en 1960, on s’est rencontrés et on s’est mariés.

On est rentrés en Algérie et je continue d’y vivre après son décès. J’ai décidé de ne pas quitter l’Algérie qui est ma patrie d’adoption et je porte dans mon cœur tous ces gens qui me le rendent vraiment bien. En parlant de son mari, elle dira qu’en 1956 pour apprendre le maniement des armes il passait ses nuits à la chasse avec son grand-père et à la fin il n’a pas rejoint le lycée Ardaillon d’Oran, actuellement lycée Ahmed Zabana, où il poursuivait ses études secondaires pour rejoindre directement le maquis. Il a rejoint les rangs de l'ALN en 1956 à l'âge de 16 ans, dans le maquis de l'Ouest. Il a été blessé au cours d’un accrochage et a été soigné par le martyr Issad Hassani, dit Khaled, lieutenant médecin dans les rangs de l’ALN. Rose-Marie tient à évoquer ce grand martyr de la région de Béni Chougrane, mort au champ d’honneur le 5 mai 1957. Mon mari, dit-elle, avait beaucoup de respect pour ce médecin dont des rues et un établissement hospitalier portent le nom. Le docteur Khaled fut le premier algérien à quitter Strasbourg pour rejoindre le maquis et à être présenté à Larbi Ben M’hidi. Suite à une grave blessure, en 1959, donné pour mort, dans un lieu abandonné, il fut recueilli par une famille de paysans du village où a lieu l’accrochage après le repli des djounoud de l’ALN. Il fut évacué à Oujda pour être soigné, mais compte tenu de la gravité de sa blessure à la poitrine, il a été évacué à Odessa. En 1960, il a commencé des études universitaires à Kiev et en 1966 il obtint le diplôme d’ingénieur en physique nucléaire. Entre 1966 et 1967, et de 1967 à 1979, il rejoint le ministère de la Défense dans l’enseignement, organisation de la recherche et des missions diverses dans le grade d’officier (capitaine) avant d’être reformé des rangs de l’ANP compte tenu de son état de santé dû à une insuffisance cardiaque à l’âge de 40 ans. Abdelkader était un époux et père formidable, dévoué, très proche de ses filles. Son état de santé se dégradait de jour en jour, il subit une opération chirurgicale à cœur ouvert en 1985, insuffisant rénal, il est hémodialysé durant cette période avant d’être greffer d’un rein mais la maladie a eu raison de son opiniâtreté et de son désir de vivre et un dimanche au petit matin il rendit l’âme.

A. Ghomchi