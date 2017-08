Double anniversaire de lâ€™offensive du 20 aoÃ»t 1955 et du CongrÃ¨s de la Soummam : Entretien avec le colonel Amar Benaouda

Membre du groupe historique des ‘‘22’’ à l’origine du déclenchement de la guerre de Libération nationale, le moudjahid de la première heure, Amar Benaouda, a gardé la mémoire intacte lorsqu’il se remémore l’histoire du pays. Agé aujourd’hui de 92 ans, malgré la fatigue et la maladie il a accepté de nous recevoir, chez lui, pour un entretien sur les événements du double anniversaire du 20 août 1955, journée nationale du Moudjahid, et 1956, date de la tenue du congrès de la Soummam.

Vos commentaires sur l’offensive lancée dans le Nord-Constantinois, le 20 août 1955, contre les cibles de l’occupant ?

L’offensive lancée dans le Nord-Constantinois le 20 août 1955 restera à jamais gravée dans la mémoire de l’histoire de l’Algérie indépendante. Les historiens du monde entier continuent d’étudier et de faire des recherches sur cette offensive.



Comment les dirigeants du FLN, et de son bras armé l’ALN, ont-ils conçu cette offensive contre l’occupant français ?



C’était Chihani Bachir qui avait eu l’idée d’une action contre l’occupant afin de lever le blocus et l’encerclement des Aurès par l’armée française. Il faut que les Algériens sachent que les Aurès étaient encerclés pendant 18 mois, du 1er novembre 1954 au 20 août 1955. Cette région a subi le poids des différents corps l’armée française (aviation, infanterie, marine). Les Français à l’époque avaient élaboré un plan pour étouffer et anéantir la Révolution dans les Aurès, visant à la détruire non seulement dans cette partie du pays mais également à travers tout le territoire national.

Ceux qui ont décidé de l’offensive du 20 août 1955 dans le Nord-Constantinois étaient Zighoud Youcef et Lakhdar Bentobbal. Le premier a voulu qu’elle s’opère à midi, le second à minuit. J’ai refusé tout en suggérant une attaque contre le camp de l’aviation française à Téleghma. Finalement, on a opté pour le lancement à midi sur insistance de Zighoud. Il y avait beaucoup de moudjahidine et même une partie de la population qui ont pris part dans le Nord-Constantinois qui comprenait à l’époque, Constantine, Skikda, Annaba et Guelma. Les Européens de la région étaient en colère et ont manifesté en demandant aux autorités françaises de les protéger des Arabes. Une répression terrible fit 12.000 morts rien que dans le stade de Philipeville (aujourd’hui Skikda).



Quel fut l’impact de l’offensive sur la Révolution à l’intérieur et à l’extérieur du pays ?



Tout d’abord, l’Algérien a rejeté la reddition en prenant les armes pour combattre les Français et on a réussi à lever l’encerclement sur les Aurès. Donc, la peur a changé de camp et elle a élu domicile chez l’occupant, en provoquant la hantise des Français.

C’était une victoire très importante pour la poursuite de la lutte armée. Toujours à l’intérieur du pays, l’attaque du 20 août 1955 a fait bouger toutes les autres wilayas de l’Algérie profonde et j’insiste sur ce sujet. À l’extérieur du pays, toute la presse internationale à l’époque avait traité l’affaire algérienne comme il se doit. L’ONU et l’organisation du mouvement des non-alignés ont pris acte de cette action. Cela a abouti à l’inscription de la question algérienne à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’ONU, le 30 septembre 1955 en vue d’arracher le droit d’autodétermination. Il est par ailleurs important de préciser que l’Algérie figure parmi les pays qui ont créé l’organisation des non-alignés au même titre que Tito, Nehru et Nasser. Il convient de rappeler ce geste inoubliable du roi du Maroc, Mohamed V. Ce dernier avait invité les principaux artisans de cette offensive pour leur rendre hommage au palais royal. Il a décerné la plus haute distinction au Maroc à Zighoud Youcef à titre posthume puis Lakhdar Bentobbal a ramené sa médaille, par contre je ne suis pas allé récupérer la mienne.



Avez-vous décliné l’offre du roi du Maroc ?



Non, les conditions n’étaient pas réunies à l’époque. Pour des raisons purement personnelles, je n’ai pas voulu partir au Maroc afin d’être décoré par le roi Mohamed V au même titre que Zighoud et Bentobbal. Après l’offensive, les Marocains ont reconnu le réalisme de nos combattants et lors du sommet de la Ligue arabe, le roi du Maroc, Hassan II, a commencé son discours par des félicitations adressées au peuple algérien.



Mon colonel, parlez-nous des événements du 20 août 1956 et de la tenue du congrès de la Soummam ?

Les responsables de la Wilaya II avaient demandé une réunion des chefs de wilaya pour faire le point sur la lutte armée, nous n’avions pas demandé un congrès. Zighoud a rejeté tout ce qui a été dit au congrès de la Soummam, mais pas Bentobbal. On veut nous faire croire que le congrès de la Soummam est un monument historique alors que ce n’est pas vrai. Le congrès de la Soummam est venu pour deux raisons : sauver la Révolution de la laïcité et créer un chef pour la Révolution. Quand on étudie les résolutions de la Soummam et quand on voit le Conseil national de la révolution algérienne (CNRA) issu de son congrès, c’est un peu contre la Révolution par rapport à la déclaration du 1er novembre 1954. Effectivement, le congrès de Soummam a laissé apparaître un nouveau chef pour la Révolution qui est Abane Ramdane.

Ce dernier était un très grand nationaliste. Il avait cru être le chef de la Révolution et il s’est imposé comme ça ! Le programme du congrès de la Soummam avait imposé la primauté de l’intérieur sur l’extérieur, c’est dire qu’Ahmed Ben Bella, qui se disait chef de la Révolution, a été effacé au même titre que Boudiaf, Aït Ahmed et Khider puisqu’ils étaient à l’extérieur du pays. En dépit que nous étions tous des militaires à l’image de Bentobbal, Krim, Zighoud, Ben M’Hidi et moi-même, la primauté du politique a prévalu sur le militaire. Le seul qui avait un rôle politique, c’était bien Abane.

Donc, ses paroles étaient prépondérantes sur tous les autres et avec le temps il a prouvé cela jusqu’à sa mort. Au retour de la Soummam vers la Wilaya II, Zighoud a juré de ne pas aller chez les Auressiens afin de leur transmettre les documents du congrès.

Après le congrès de la Soummam, je m’occupais de faire entrer de l’armement, dans le même temps j’étais interdit de faire de la politique. Lors du congrès de la Soummam, j’avais mon ordre de mission signé par Abane Ramdane alors que mes deux supérieurs étaient Krim et Ben M’Hidi, deux membres du Comité de coordination et d’exécution (CCE). C’était à eux de signer mon ordre de mission...

B. Guetmi