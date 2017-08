Hommage Ã  Samir Staifi : chantre de la chanson sÃ©tifienne

Au moment où l’été bat son plein, chaud comme il ne l’a jamais été depuis de longues années, les soirées clémentes qui nous renvoient dans l’ère du temps ne sont pas sans être marquées, encore et toujours, par ces fêtes et mariages qui nous rappellent, chaque année que Dieu fait, bien des figures de la chanson sétifienne qui ne sont plus de ce monde, mais qui nous ont légué pour toujours un patrimoine que le temps ne saurait effacer.

Parmi tous ces messieurs de la chanson sétifienne, Abdelkrim Belkhir, mieux connu par son nom d’artiste «Samir Belkhir» ou Samir Staïfi tout court, a consacré plus de 40 années de sa vie à entretenir et valoriser ce merveilleux patrimoine, portant de sa puissante voix et jusqu’à son dernier soupir ces mille et un secrets du «Sraoui» qu’il affectionnait particulièrement et protégeait pour que rien n’affecte l’authenticité d’un genre qui tire son essence des profondeurs d’une tradition orale, perpétuée par des générations fidèles encore aux ancêtres de ce cri, «d’une poésie jaillissant alors des profondeurs de la générosité et la sensibilité des mots», disait Omar Mokhtar.

Samir Staïfi, qui nous a quittés à l’aube de ses 66 ans, voilà 3 ans déjà, des suites d’une longue maladie, faisait partie de ces gens qui étaient connus pour leur affabilité et leur disponibilité sans faille, tant et si bien qu’il luttait avec le sourire contre sa méchante maladie et comme pour vous faire plaisir, ne vous refusait jamais du bord de son lit d’hôpital de vous interpréter un de ses nombreux titres, avec lesquels il a fait tant de fois vibrer tous ceux qui ont appris à le connaître et à l’apprécier à travers la pays et même au-delà. Dans un parcours somptueux de quatre décennies qu’il consacra à la chanson sétifienne et même avant, alors qu’il «volait» un coin du magasin de son père «Brahim Triciti» pour écouter le chant de ses aînés et développer son oreille musicale, Samir Staïfi n’a jamais été aussi conquis que par le «Sraoui», défendant crânement son authenticité, s’accrochant encore aux seuls instruments traditionnels d’antan, au moment où le vent de la «modernité» soufflait à dévoyer ce genre et affecter ce patrimoine de la chanson sétifienne que voici, hélas sombrant dans des méandres à faire «blasphémer» Samir de son vivant.

«J’ai toujours servi le Sraoui et la chanson sétifienne, je continuerai à le faire jusqu’à mon dernier souffle» se plaisait-il à dire, jaloux à ne plus en finir de ce patrimoine, alors que la maladie le rongeait sans rien ôter à son sourire, sa bonne humeur, et qu’il se surpassait pour rester debout, n’oubliant point ceux qui lui ont permis d’accéder sur le podium des jeunes talents, dans les années 70, alors qu’il sirotait un café sur la terrasse de l’ancien Café de France et que le propriétaire d’une maison d’enregistrement «Etherlux» était venu lui proposer de faire un essai dans ses studios.

C’est ce qui a valu au chantre de la chanson sétifienne de faire un tabac avec «El Azba Staïfia» en 1979, avant de décoller avec «Entouma ya Lamriet», «Narek ya Bounarine», «Haret Zemour», «Moul Echach» et tant d’autres succès qui suivirent, jusqu’à son dernier clin d’œil par lequel il nous contait Sétif, Ain Fouara et ses platanes centenaires, pour nous quitter tout simplement, sans fracas, le cœur au creux de sa main.

F. Zoghbi