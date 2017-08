Dans la LUCARNE : Un Â«Â ratageÂ Â», maisâ€¦

lNotre équipe nationale des locaux n’a pas réussi à forcer le destin et se qualifier pour la phase finale prévue au Kenya au début de l’année 2018. Malgré son nul contre la Libye (1à1), elle n’ira pas jusqu’au bout du rêve. L’équipe d’Alcaraz, malgré les efforts déployés sur le terrain, n’a pu renverser la vapeur comme on dit. Son retard de l’aller, au stade Hamlaoui de Constantine, après la défaite (2à1), n’a pas été comblé. Et c’est vraiment dommage. ! Un vœu que les jeunes joueurs ont caressé fortement pour faire partie du gotha local du continent. Ils n’ont pas fait montre d’une grande organisation pour espérer battre cette équipe libyenne qui était loin d’être «irrésistible». Elle a joué avec ses moyens. En première mi-temps, faut-il le rappeler, les Algériens usant de jeu individuel, notamment Meziane (excellent), ont failli ajouter un second but juste après la réalisation de Bendebka (23’). C’est dommage que nos capés ne soient pas percutants aux avant-postes en raison d’un manque flagrant du jeu collectif et la cohésion qui était absente. C’est d’ailleurs, ce qui a manqué aux nôtres dans cette empoignade qualificative à la Chan 2018 et qu’Alcaraz s’était fixé comme un de ses objectifs principaux. Faute d’une stratégie claire montrant sur le terrain ce que le coach national veut faire avec cette équipe des joueurs évoluant dans notre championnat national, on ne peut aller loin. La thèse qui affirme, d’ailleurs faussement, que notre championnat national d’élite est «faible» ou «malade» ne tient plus la route. Car, ce n’est pas vrai, puisque nous avons des joueurs au talent avéré. Le jeune joueur du PAC, Atal, avec une ou deux apparitions en équipe nationale vient de signer à Courtrai (Bengique). Meziane va aussi l’imiter en s’engageant avec le Havre. Ce qui signifie que la qualité existe vraiment dans notre championnat. Il reste qu’il faut mettre les moyens organisationnels et aussi techniques pour que cette équipe nationale des A’ puisse rivaliser avec les «grosses pointures» africaines. Face à la Libye, il faut dire que nous n’avons pas fait ce qu’il devait être fait pour accéder à la phase finale. C’est vrai que les joueurs méritent tous les égards du fait qu’ils se sont donnés à fond sur le terrain, mais il n’avait pas l’organisation qui leur permettait de «renverser la table». Ils n’ont pas «triché» et c’est cela l’essentiel. Ils ont été un peu victimes de leur préparation et aussi de l’intérêt que la FAF porte à cette équipe des locaux. Certains ne vont pas rater l’occasion pour nous sortir leurs vieilles «litanies» comme quoi, le football algérien est faible et surtout malade de sa gestion. Il y a du vrai quelque part, mais cela ne peut tout expliquer. Car, si on donne du crédit à cette analyse, qui devient de plus en plus fallacieuse et fausse du fait quelle est guidée et motivée par des intérêts personnels, on pourrait s’y tromper lourdement et ne pas rendre service à notre football que nous aimons plus que tout. En dépit de l’environnement d’ensemble, nous avons «intra-muros», les joueurs qui sont capables de relever le défi et nous valoir bien des satisfactions. C’est une réalité que personne ne peut nier. Elle s’impose à tous. Ce qui manque, c’est la politique qu’on doit appliquer à cette équipe locale, à ses joueurs locaux. Qu’est-ce qu’on veut faire d’eux ?

Faut-il laisser le sélectionneur national des A à la tête de l’EN des locaux ? Il y a maldonne quelque part. Ce n’est pas possible. On doit donner cette sélection nationale à un entraîneur local pour qu’il la «couve» comme il se doit et la considérer comme son «bébé». C'est-à-dire qu’il fera tout pour la préparer et la choyer du début jusqu’à la fin. Il pourra certainement réussir un très bon coup avec cet ensemble. Cette erreur de «casting» nous a valus la qualification au Kenya 2018. Car, ce que l’on regrette, c’est qu’il y avait de la qualité dans cette équipe. On ne doit plus l’envoyer au charbon et se dire après, le football local ne produit rien. C’est le désert ! Ce n’est pas vrai, puisqu’on peut former une grande équipe nationale issue exclusivement du «made in bladi». Cela ne veut pas dire qu’on doit barrer la route aux «joueurs pros». On aura toujours besoin d’eux. C’est une question de décision de la part de nos responsables sportifs, notamment ceux qui gèrent notre football.



Hamid Gharbi