ALCARAZ SATISFAIT DU RENDEMENT, MAIS PAS DU RÃ‰SULTAT

A l’issue du nul concédé par la sélection nationale des locaux face à la Libye à Sfax en éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations, le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, a déclaré en conférence de presse que le staff technique s’est attelé à construire une jeune sélection nationale des locaux d’avenir pour la relance du football algérien et que c’est le point positif qu’il retient du court parcours avec la sélection. Pour lui, son équipe a mérité plus que le match nul et il s’est dit satisfait du rendement d’ensemble des joueurs, mais pas du résultat qui élimine l’Algérie, tout en insistant sur le fait que le résultat du match aller a été handicapant.

A une question sur l’éventualité de voir un ou plusieurs des joueurs locaux être appelés pour le stage de préparation de la double confrontation contre la Zambie en éliminatoires pour la Coupe du monde 2018, il a répondu que le sujet n’est pas encore d’actualité et qu’il le sera au moment opportun.