A quelque jours dâ€™AlgÃ©rie â€“Zambie : Alcarz ne rassure pas

Alcaraz à raté le premier objectif de son contrat avec la FAF. La sélection nationale des locaux ne participera pas au CHAN 2018, prévu en janvier au Kenya. Les Verts ont été éliminés par une formation libyenne, majoritairement composée de joueurs issus du club de l’Ahly Tripoli.

Face à une sélection, dont le pays est en guerre et le championnat à l’arrêt depuis pratiquement deux ans, les joueurs de l’EN n’ont pas réussi à rivaliser. Malgré les six changements opérés dans le Onze de départ, par le technicien espagnol, l’équipe nationale à pratiquement reproduit les même erreurs, face à une sélection qui n’avait rien d’un foudre de guerre. En dépit de la fraîcheur physique qui a fait défaut aux joueurs algériens, c’est surtout la faillite tactique qui est à l’origine de l’élimination de l’EN. Le staff technique, qui n’a jamais réussi à faire l’unanimité au sein de l’opinion sportif national depuis son installation, à montré ses limites. Alcaraz a été incapable de trouver les solutions nécessaires pour permettre à son équipe de s’exprimer et de se distinguer face à un adversaire n’ayant que le jeu de contre pour riposter. La stratégie offensive adoptée par le coach national n’a pas permis de déstabiliser l’arrière garde libyenne. Par ailleurs, la défense algérienne n’a pas réussi à neutraliser l’unique danger de l’adversaire, comme ce fut le cas au match aller, El Lafi a trouver les espaces nécessaires pour s’exprimer à son aise. L’entraîneur espagnol a ainsi échoué pour son premier véritable test. Cela n’a pas l’air d’inquiéter le président de la FAF plus que ça. Zetchi dépassionne les débats et continue d’apporter son soutien à son sélectionneur. «Ça serait une erreur d’enterrer les joueurs locaux. Malgré cette élimination qui reste une déception, beaucoup d’entre eux ont montré qu’ils avaient du talent pour franchir un palier. Les échecs permettent de progresser. A nous de corriger ce qui doit l’être.» A déclaré le président de la Fédération algérienne de football après le match. Néanmoins, le doute s’installe à quelques jours seulement de la double confrontation face à la Zambie, pour le compte des éliminatoires du mondial 2018. Alcaraz, qui ne connaît pas le football continental est encore moins les conditions de l’Afrique, peut-il vraiment relever le défi et remettre sur rails les Verts, mal engagés dans cette course déjà ? En tout cas, cette élimination du CHAN 2018 et la production de l’équipe ne rassurent pas.

Rédha M.