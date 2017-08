CHAN2018-Ã‰liminatoires (retour) : Libye 1 - AlgÃ©rie 1

Les Verts ont affronté, hier, à Sfax, leurs homologues libyens pour la seconde manche des éliminatoires de la CHAN2018 prévue au Kenya. A l'aller, au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, les Libyens, contre toute attente, ont réalisé l'exploit de battre notre sélection nationale des locaux sur le score de 2 à 1. Toutefois, il y avait un fol espoir de voir les nôtres revenir dans le match et composter leur billet pour la phase finale au stade Taïeb-Mehiri de Sfax (Tunisie) en raison des changements apportés par Alcaraz, le coach national. Le but de Bendebka (23') a redonné confiance aux nôtres pour forcer leur destin, même si les Libyens arriveront en fin de première mi-temps à égaliser. En seconde mi-temps, l'arbitre aurait pu laisser Larbi Seghir aller inscrire le deuxième but. Il signera un hors-jeu imaginaire (81'). Malgré le pressing en fin de partie, ils n'arriveront pas à renverser la situation.

H. G.