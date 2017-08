REGARD : FÃ©licitation votre nUMÃ‰RO a Ã©tÃ© retenu !

Le téléphone portable est devenu de nos jours une pièce maîtresse dont on ne peut se passer. Il est même classé comme produit de «première» nécessité, vital, d’autant plus que le petit gadget très sympa et cool, n’est plus ce qu’il était puisque la copie initiale ne cesse d’être revue et corrigée pour lui permettre de jouer plusieurs rôles à la fois, à la faveur d’intégration de nouvelles fonctionnalités qui permettent de rapprocher davantage, l’utilisateur de son téléphone. Cette révolution du portable, en fait, au magnétisme certain, avec toutes ces marques mises sur le marché, de manière continue et régulière, se retourne contre nous pour se transformer carrément, parfois, en malédiction. C’est le revers de la médaille. Le téléphone portable, n’est pas toujours utilisé, à bon escient. Les arnaqueurs, viennent toujours gâcher notre joie. On est peinard, chez-nous et sans crier gare, un petit message vient nous annoncer que désormais nous ne sommes plus de cette classe moyenne, contrainte, à faire des calculs d’épicier pour boucler le mois et que la chance a tourné pour être dans notre camp. Ce n’est pas tout, nous avons même droit à des félicitations, via un petit SMS pas comme les autres puisqu’il nous demande tout simplement de répondre car notre numéro a bel et bien été retenu décrochant ainsi le gros lot. De superbes voitures, de grosses sommes d’argent, voilà le genre de bonnes nouvelles qui ne risquent jamais de tomber dans l’oreille d’un sourd. Néanmoins une chose est sûre répondre à la tentation risque aussi de coûter cher. Arnaques et duperies, n’en finissent pas, de nos jours à l’heure des escroqueries et même des crimes à distance où du cellulaire qui ouvrent la voie à des personnes vicieuses pour plumer le «pigeon», victime de sa naïveté excessive. Aujourd’hui, Ils sont nombreux, à vrai dire, à être déplumés, au grand jour, par un call back qui appel un autre et un SMS qui suit un autre, dans l’espoir de réaliser un vieux rêve. Le résultat : une facture salée, au lieu du pactole promis. C’est dire que l’arnaque, a plutôt tendance à prendre des formes nouvelles et ultrasophistiquées.

Samia D.