Figue de Barbarie : de nombreuses vertus

Organisée chaque année à Tizi-Ouzou, la Fête de la figue de Barbarie, qui a eu lieu tout récemment au village Sahel (commune de Bouzeguène), se veut une occasion pour redonner à ce fruit sa valeur nutritive, son potentiel d’investissement et sa rentabilité agricole.

Le village Sahel est depuis longtemps voué à la culture de la figue de Barbarie, comme en témoignent les immenses cultures de cactus tout au long d’Assif n Sahel.

L’idée d’instaurer la Fête de la figue de Barbarie est un projet louable des jeunes de Sahel, c’est une sorte d’hymne à la nature qu’ils veulent perpétuer au fil des saisons. La fête se voulait également comme un défi économique à travers la redynamisation de la culture de la figue de Barbarie et sa revalorisation dans les espaces villageois à travers toute la Kabylie.

La culture de la figue de Barbarie autrement dit «karmous enssara», est parfaitement incrustée dans l’agriculture locale et constitue une source de revenus appréciables pour les familles durant la saison estivale. On ne dispose pas de données ni de statistiques sur les capacités de production de ce fruit exotique dans la région, mais elles pourraient s’avérer très importantes pour penser à son exportation comme à sa transformation, car ce fruit, ses fleurs et ses palmes de cactus sont fortement demandés pour la fabrication de produits cosmétiques et médicinaux. La figue de Barbarie est aussi l’occasion pour les chérubins de s’adonner à sa commercialisation et d’en tirer des revenus appréciables.

Elle est connue pour ses propriétés alimentaires et ses vertus médicinales et cosmétiques, est très riche en fibres, en vitamines et également en oligo-éléments qui permettent de venir à bout de nombreuses maladies parmi les plus redoutées, telles l’obésité, le diabète, le cholestérol, ou encore l’artériosclérose, comme il a été relevé dans une revue scientifique.



Un job des plus pénibles



Ce fruit sauvage coloré à l'aspect rugueux avec ses épines, qui a colonisé depuis plusieurs siècles montagnes, plaines et vallées d'Algérie, a détrôné en ces jours de grandes chaleurs les fruits du terroir dont le prix est extrêmement excessif. Pommes, raisins ou encore bananes ont du souci à se faire devant l’arrivée en force, dans les espaces commerciaux et même dans les rues d’Alger, d’un concurrent qui semble redoutable, la figue de Barbarie, qui s’est longtemps fait discrète.

Ce fruit, appelé également Opuntia ficus indica, a su se faire une place dans les plus grands marchés et rues commerçantes de plusieurs communes de différentes wilayas du pays, et son prix, qui va de 15 à 20 dinars la pièce, bien qu’élevé par rapport à la saison dernière, ne semble pas poser de problème pour des consommateurs épris de ce fruit savoureux. Dans les espaces commerciaux au chef-lieu de wilaya ou sur les bords des routes nationales (RN) et chemins de wilaya (CW), plusieurs vendeurs ont installé des stands de fortune et proposent aux passants ce fruit dont on ne cesse de vanter les mérites.

Nombre de jeunes chômeurs, s’adonnent à ce petit commerce pour venir en aide à leurs familles aux revenus modestes. Ces jeunes se spécialisent dans la cueillette de ce fruit rustique, un job des plus pénibles, assure-t-on, en raison des épines qui « agressent les mains » et de la chaleur qui sévit en été. Sohaib un jeune de 15 ans, affirme s'adonner à ce commerce pas du tout facile pour mettre de côté un petit pécule qui lui permettra d’acheter les fournitures scolaires à l’approche de la rentrée scolaire.



Une unité de transformation de la figue de Barbarie



Il faut dire que la production abondante de la figue de Barbarie a encouragé la réalisation, d’une unité de transformation à Souk Ahras, d’une capacité de transformation de 20 quintaux/heure. Érigée sur une superficie de 5.000 m2, l’unité assure l’emballage de l’opuntia, la production d’huiles essentielles et de produits pharmaceutiques, de jus, de confiture et d’aliments de bétail.

Cette réalisation contribuera à la valorisation de la culture de la figue de Barbarie qui est considérée comme une culture alternative dans les régions arides et semi-arides de la wilaya de Souk Ahras, où 10.000 hectares sont réservés pour la culture de ce fruit, dont 4.200 ha dans la localité de Sidi Fredj. Avec une production atteignant jusqu’à 200 quintaux par hectare, la mise en service de cette unité de transformation vise à lancer une nouvelle activité économique dans les communes frontalières de cette wilaya, pouvant générer des postes d’emploi et faire de ce fruit un moyen efficace pour le développement durable.

La culture à grande échelle de l'Opuntia, en particulier dans l'Est du pays, est telle qu'une association des producteurs et transformateurs a été créée à Souk Ahras en mars 2015, et compte parmi ses membres des représentants de 14 wilayas.

Un accord entre opérateurs algériens de la région de Khenchela et autrichien du Tyrol avait été signé en juin 2014, pour la production et l'exportation de l'opuntia. Venu du lointain Mexique, ce fruit du pauvre demeure le plus bénéfique et le moins cher. R. S.