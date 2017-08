ECLAIRAGE : Lâ€™objectif reste inchangÃ©

«L’Algérie est confrontée à de grands défis, si on ne se remet pas debout économiquement, sans le biberon du pétrole, nous risquons de nous retrouver chez le FMI en 2025. Et si on se retrouve chez le FMI, ça va être la tronçonneuse.» Ahmed Ouyahia, l’homme des situations difficiles, comme le désignent aussi bien ses partisans que ses détracteurs, ne cesse de le rappeler. La situation ne s’est pas améliorée depuis cette déclaration qui date. Maintenant que le Président de la République a mis fin aux fonctions du Premier ministre Abdelmadjid Tebboune, et nommé Ahmed Ouyahia à ce poste, que la passation de pouvoirs s’est effectuée et, qu’enfin, le Président de la République a nommé les membres du gouvernement, le compteur est lancé. On imagine les analystes, les partis politiques et même les Algériens dans leur ensemble attendre la première déclaration, avec l’espoir de lire entre les lignes le programme à venir. Mais M. Ouayahia a fait cette déclaration : il a réaffirmé son soutien au Président Bouteflika et sa volonté de poursuivre la mise en œuvre du programme qu'il a lancé en 2014. L’Exécutif qu’aura à diriger le Premier ministre est maintenu à 27 membres. Il garde son profil techno-politique. 24 ministres conservent leur portefeuille. Plus que jamais, l’urgence est de poursuivre, voire d’accélérer la mise en œuvre du programme de développement initié par le Président de la République et adopté à chaque échéance politique par l’écrasante majorité des forces sociales. Ceux qui sont, encore, à l’enfance de l’action politique, ou piégés par des ambitions personnelles contrariées qu’ils essaient de plaquer sur l’avenir de notre pays, trouveront toujours les expressions pour développer un discours anxiogène sur la marche de l’Etat, faite d’actions, y compris spectaculaires ou rapides, pour apporter le petit coup de barre et remettre le bateau dans la bonne direction. Trois ministères changent de titulaires : l'Industrie, le Commerce et l'Habitat. Si la feuille de route que le Premier ministre doit suivre est claire et précise, telle que lui-même l’a rappelé, il reste au gouvernement de définir sa démarche, de hiérarchiser ses priorités et de fixer son calendrier et son agenda de travail. Un programme qu’il doit présenter et défendre face aux élus de la nation, tel que la Constitution le prévoit. Il est évident, cependant, que les observateurs en particulier et les Algériens en général attendent ce gouvernement sur des dossiers essentiels, d’autant plus qu’ils seront gérés par des départements ministériels qui ont vu l’arrivée de nouveaux responsables à leur tête. L’économie, locomotive de l’ensemble des secteurs, est le dossier qui figure, certainement, en haut de la pile qui se trouve sur le bureau du gouvernement. La persistance de cours bas de l’or noir sur les marchés internationaux, malgré l’accord de l’OPEP entériné à Alger et reconduit à Moscou, exerce une tension budgétaire qui a conduit depuis un moment les pouvoirs publics à redéfinir les priorités des projets de développement, réorienter la politique industrielle dans deux directions —satisfaire le marché domestique et exporter— pour trouver d’autres sources de financement tirées de la production, au lieu de la rente. « La situation va se compliquer, les réserves de change vont en s'amenuisant, à cause de la chute du prix du baril, le monde a changé de siècle, il y a le gaz de schiste, l'OPEP et même les pays non-OPEP ne peuvent plus agir sur les prix, le baril fonctionne avec le marché, l'époque des prix régulés est révolue. » Affiner la politique des transferts sociaux pour que la nature sociale et solidaire de l’Etat ne soit pas détournée de sa vocation. Les transferts sociaux dépassent les 1.600 milliards de DA, soit presque le quart du budget global. Une somme colossale en ces temps de contraction de nos recettes, consentie pour que le lait, le sucre restent à la portée des bourses modestes et que la santé et le logement, par exemple, soient garantis. Bref, guérir du syndrome hollandais sans renier le socle de l’Etat social. Hasard du calendrier, ce nouveau gouvernement arrive à quelques jours de la traditionnelle rentrée sociale et, surtout, à quelques mois, voire quelques semaines de la réunion tripartite, de la finalisation de la loi de finances pour 2018 et des élections locales. On rappelle, à ce propos, que la loi de finances 2017 prévoit les dépenses et les recettes des exercices 2018 et 2019, une démarche inédite qui s'inscrit dans le cadre de la réforme budgétaire. Des prévisions susceptibles de modification, en fonction de l’évolution des paramètres. Même si, très probablement, l’objectif restera inchangé : rationaliser et plafonner les dépenses.

Mohamed Koursi