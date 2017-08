Le Chef de lâ€™Ã‰tat nomme le gouvernement : Poursuivre la mise en Å“uvre du programme prÃ©sidentiel

24 ministres conservent leur portefeuille. Trois ministères, ceux de l'Industrie, du Commerce et de l'Habitat, changent de titulaires. Quatre femmes dans le staff.

Après la fin de fonctions de Tebboune comme Premier ministre, Ahmed Ouyahia revient pour la quatrième fois en 20 ans, à la tête de la chefferie du gouvernement. Signe, pour les uns, d’une confiance sans limite que lui voue le président de la République ; preuve, pour d’autres, de ses compétences devant la conjoncture jugée délicate que traverse aujourd’hui le pays, chacun interprétant à sa guise cette désignation.

Cependant, le départ de Tebboune n’a pas pour autant trop chamboulé la liste du gouvernement, dans la mesure où l’on assiste à un léger réajustement. Seuls, en effet, trois noms ont quitté l’Exécutif. Il s’agit de Mahdjoub Bedda, ministre de l’Industrie et des Mines, Mohamed Saci, ministre du Commerce et enfin Youcef Chorfa, qui présidait au département de l’Habitat, l’Urbanisme et la Ville. Ils ont été remplacés respectivement par Youcef Yousfi, Mohamed Benmeradi et Abdelwahid Temmar. Si les deux premiers sont des « revenants », le troisième, qui était wali de Mostaganem le jour de sa nomination, entre pour la première fois au gouvernement et devient, avec les ministres de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, et des Transports et des Travaux publics, le troisième wali à faire partie de l’Exécutif depuis les législatives du 4 mai dernier. Il convient de noter que Temmar a occupé par le passé le poste de directeur de l'urbanisme de la wilaya d'Oran et a été cadre au ministère de l'Habitat.

Quant à Yousfi et Benmeradi, il faut rappeler que les deux hommes ont occupé par le passé des postes ministériels, notamment le successeur de Mahdjoub Bedda. Le nouveau ministre de l’Industrie et des Mines a toujours joui de la confiance du Président, dans la mesure où il a eu à diriger le département de l’Energie entre 2010 et 2015, succédant à Chakib Khelil.

Il avait même dirigé la diplomatie algérienne en tant que ministre des Affaires étrangères, du 23 décembre 1999 au 26 août 2000, avant d’être nommé ministre délégué auprès du Chef du gouvernement du 26 août 2000 au 31 mai 2001. L’homme qui aura bientôt 76 ans a été ministre bien avant l’avènement du Président Bouteflika en dirigeant, du 24 juin 1997 au 23 décembre 1999, le portefeuille de l’Energie et fait un bref passage à la tête de la chefferie du gouvernement (du 13 mars au 29 avril 2014) en assurant l’intérim de Sellal lors de la campagne électorale des présidentielles d’avril 2014. Rappelé dans ce gouvernement d’Ouyahia, Benmeradi, énarque de 63 ans, se retrouve pour la quatrième fois dans l’Exécutif depuis 2010, année de sa première entrée dans le gouvernement après avoir été DG du Domaine national. Il a hérité du département de l'Industrie, de la PME et de la Promotion de l'Investissement, en lieu et place de Temmar. Deux ans plus tard, Sellal, désigné alors Premier ministre, le nomme au poste de ministre du Tourisme et de l'Artisanat. En septembre 2013, Benmeradi devient ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

Pour le reste du gouvernement, les ministres nommés au lendemain des législatives du 4 mai n’ont pas changé. Les femmes-ministres sont donc toujours au nombre de quatre. Il s’agit, pour rappel, de Nouria Benghabrit pour le département de l'Education nationale, Houda Imane Feraoun pour le département de la Poste et des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Ghania Eddalia, qui dirige le ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition féminine, et enfin Fatma-Zohra Zerouati, ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables.

S.A.M.



M. Ouyahia félicité par le chef du Gouvernement tunisien

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu jeudi une communication téléphonique du Chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, qui lui a présenté «ses chaleureuses félicitations» à l'occasion de sa nomination à la tête du gouvernement, indiquent les services du Premier ministre dans un communiqué. «L'entretien a été l'occasion, pour les deux parties, de réaffirmer leur détermination à poursuivre la promotion et la consolidation des relations de fraternité, de bon voisinage et de coopération qui existent entre l'Algérie et la Tunisie et qui ont été tracées par leurs Excellences le Président Abdelaziz Bouteflika et son homologue, le Président Béji Caïd Essebssi», précise la même source. (APS)

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a nommé jeudi les membres du gouvernement, conduit par M. Ahmed Ouyahia, indique un communiqué de la Présidence de la République, dont voici le texte intégral :



«Conformément à l'article 93 de la Constitution et après consultation du Premier ministre, Son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République, ministre de la Défense nationale, a nommé ce jour les membres du gouvernement, dont la liste se présente comme suit :

- Premier ministre : Ahmed OUYAHIA

- Vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, Ahmed GAID SALAH

- Ministre des Affaires étrangères : Abdelkader MESSAHEL

- Ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire : Nour-Eddine BEDOUI

- Ministre de la Justice, garde des Sceaux : Tayeb LOUH

- Ministre des Finances : Abderrahmane ROUIA

- Ministre de l'Energie : Mustapha GUITOUNI

- Ministre des Moujahidine : Tayeb ZITOUNI

- Ministre des Affaires religieuses et des Wakfs : Mohamed AISSA

- Ministre de l'Education nationale : Nouria BENGHABRIT

- Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : Tahar HADJAR

- Ministre de la Formation et de l'Enseignement Professionnels : Mohamed MEBARKI

- Ministre de la Culture : Azzedine MIHOUBI

- Ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique : Houda Imane FERAOUN

- Ministre de la Jeunesse et des Sports : El Hadi OULD ALI

- Ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition féminine : Ghania EDDALIA

- Ministre de l'Industrie et des Mines : Youcef YOUSFI

- Ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche : Abdelkader BOUAZGUI

- Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville : Abdelwahid TEMMAR

- Ministre du Commerce : Mohamed BENMERADI

- Ministre de la Communication : Djamel KAOUANE

- Ministre des Travaux Publics et des Transports : Abdelghani ZAALANE

- Ministre des Ressources en Eau : Hocine NECIB

- Ministre du Tourisme et de l'Artisanat : Hacène MERMOURI

- Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière : Professeur Mokhtar HASBELLAOUI

- Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale : Mourad ZEMALI

- Ministre des Relations avec le Parlement : Tahar KHAOUA

- Ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables : Fatma- Zohra ZEROUATI

Par ailleurs, et conformément à l'article 92 alinéa 6 de la Constitution, M. le président de la République a également nommé ce jour, M. Ahmed NOUI, Ministre, Secrétaire général du gouvernement». (APS)