Lâ€™historien Salah Benahmed Ã  El Moudjahid : Â« Restituer le combat pour lâ€™indÃ©pendance Â»

Historien, M. Salah Benahmed a été d’abord professeur d’histoire. La transition a été facile pour cet homme qui a jugé qu’il était important pour lui de s’adresser à toute la société qui véhiculait des contre-vérités comme celle qui veut que ce soit De Gaulle qui ait octroyé l’indépendance au peuple algérien.

Le travail avec les élèves ne suffit pas pour accomplir cette mission primordiale de restitution du combat de ces hommes et femmes pour la libération de l’Algérie. Il évoque dans cet entretien son parcours et sa vision de l’écriture de l’histoire de la révolution.



D’où tenez-vous cet intérêt pour l’histoire de la révolution ?

Cet intérêt provient d’abord de ma spécialité. J’ai fait des études d’histoire. Il y a une pensée courante chez nous comme si tout ce que nous vivons n’est pas venu de sacrifices. Comme si nous venons du néant. Ce qui m’a poussé à vouloir montrer les efforts et les sacrifices de nos ancêtres. Il y a une nécessité de dépoussiérer notre histoire pour présenter la véritable personnalité du peuple algérien.



Pouvez-vous nous parler de votre travail ?

Mon premier livre a été centré sur la torture française au camp de Gassr Ettair. J’y ai pensé depuis que j’étais petit quand j’ai rendu visite à mon frère le moudjahid Benahmed Saïd qui a été emprisonné dans ce camp. Cette visite m’a permis de me rendre compte des conditions d’internement avec les murs électrifiés, les fils barbelés et surtout la torture insupportable, qui étaient un exemple des souffrances du peuple algérien et que j’ai essayé de transmettre aux jeunes d’aujourd’hui. J’ai exploité les témoignages des moudjahidines de la région pour montrer les brimades qu’ils subissaient, même si ce que nous avons écrit ne représente qu’une infime partie de ce qu’ils ont enduré.



Quelqu’un qui souffre durant 24 heures, comment voulez-vous être fidèle à ce qu’il raconte ? Savez-vous qu’il existe 80 genres de torture qui étaient exercés sur les prisonniers algériens par les colonisateurs français ?

J’ai essayé de coller à la vérité même si cette dernière est plus importante que ce que j’ai pu dire.

Le second ouvrage est lié à l’histoire du village d’El Anasser. Etant natif de ce dernier, j’ai appris qu’il a été le théâtre de beaucoup de batailles. Comme j’ai vu que la plupart des personnes âgées commençaient à disparaître, j’ai essayé là aussi d’exploiter leurs récits pour parler de l’histoire du village de 1830 à 1962 avec les archives disponibles bien sûr. J’ai écrit un troisième livre sur le parcours du chahid Aissa Hamitouche avec un autre enseignant qui n’est autre que le cousin du héros, à savoir Ahmed Hamitouche. Nous avons publié le livre à la demande de l’Organisation nationale des moudjahidines qui a organisé un séminaire sur la vie et le combat du chahid. Mon quatrième livre est sur le parcours d’un autre moudjahid qui n’est autre que mon frère Saïd Benhamed qui était le président du bureau de wilaya de l’ONM à Bordj Bou Arreridj. Le défunt avait commencé à écrire ses mémoires avant de tomber malade. J’ai ajouté mes entrevues avec lui ainsi que ce je sais de lui à travers les témoignages de ses compagnons d’armes et bien sûr sa vie avant de monter au maquis et après. J’ai réservé un espace pour ses activités à l’ONM, même s’il n’a jamais voulu admettre que c’était lui l’initiateur des activités. Il disait à chaque fois que le mérite revient à tous les moudjahidines. J’ai un cinquième livre en cours d’édition qui porte sur la vie et l’œuvre du défunt président Houari Boumediene. Je considère que le devoir de gratitude envers cet homme, qui a donné beaucoup pour le pays et plus particulièrement pour notre génération qui a pu faire des études et occuper des postes grâce à ses efforts, me commandait de parler de lui.



Vous avez beaucoup écrit sur l’histoire de la révolution dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj ; qu’est-ce qui caractérise cette dernière ?

La wilaya de Bordj Bou Arreridj a une position géographique exceptionnelle qui n’a pas échappé au commandement de la révolution, qui l’a partagée en deux parties. Le nord et l’ouest dépendait de la wilaya 3. Le sud et l’est de la wilaya 1. Elle était parmi les premières régions à rejoindre la révolution. Le sud et l’est a été frappé par la venue de ce qu’on appelle les 10 chahids. Ils ont été envoyés le 3 novembre 1954 par le chahid Mustapha Benboulaid pour faire connaître la révolution aux habitants de la région.



Quand ils sont arrivés dans l’actuelle commune de Rabta, ils ont été vendus. Les Français, qui ont eu vent de leur arrivée, leur ont tendu un guet-apens. Ils ont tué six d’entre eux. Les autres ont échappé à la tuerie. Mais dans la mémoire populaire on parle toujours des 10 chahids. Cette opération a eu un écho impressionnant. Les habitants se posaient la question de savoir pourquoi les militaires français étaient mobilisés ? Pourquoi les avions militaires n’arrêtaient pas de bombarder ?

Ce qui a donné un coup médiatique à la révolution. L’année 1955 n’était pas terminée que toute la région a été encadrée par le FLN. Le nord, qui avait un lien direct avec la Kabylie, avait suivi le travail de préparation qu’a connu cette région. Tout cela a fait qu’en quelques mois, l’actuelle wilaya de Bordj Bou Arreridj est devenue une base importante pour la révolution. Elle a joué même un rôle remarquable dans la libération du pays. Ce qui n’est pas étonnant, du fait de la fibre nationaliste qui caractérise la région. La population a été parmi les premières à voir les effets de l’invasion française avec les spoliations des terres et les atteintes à la dignité des Algériens. Ce n’est pas pour rien qu’ils ont conduit l’une des résistances contre le colonialisme à savoir celle d’El-Mokrani en 1871. On raconte que le chahid Mustapha Benboulaid, qui se rendait souvent à Bordj Bou Arreridj, demandait à ses interlocuteurs de se préparer à un grand évènement. N’oublions pas également que le courant nationaliste était très fort dans la région. Ferhat Abbas, qui est de Sétif, faisait parler de lui en tant qu’homme qui se battait pour le droit des Algériens. Le cheikh Bachir Ibrahimi qui est natif de Ras El Oued activait beaucoup avec l’Association des ulémas qu’il a présidée par la suite. Quand la révolution est arrivée chez eux, les habitants de la wilaya l’ont adoptée. La wilaya a enregistré d’ailleurs beaucoup de victoires de l’ALN sur l’armée française. Même la ville de Bordj Bou Arreridj connaissait quotidiennement des opérations contre le colonialisme. Tous les quartiers étaient touchés.



Est-ce que vous trouvez que ce qui a été écrit suffit pour connaître l’histoire de la région ?

Même si on pouvait écrire quotidiennement des centaines de livres sur l’histoire de la région de Bordj Bou Arreridj, on ne peut pas restituer cette dernière, parce que chaque minute est remplie d’événements. Chaque pierre de notre pays a une histoire à raconter. On n’a pas l’ambition d’avoir évoqué tout ce qui s’est passé, que ce soit durant la révolution ou avant cette dernière. Tout ce que nous pouvons faire c’est montrer les sacrifices du peuple algérien pour son indépendance. Chaque chahid était une encyclopédie. Le moudjahid aussi. Il est demandé à tous ceux qui peuvent écrire de se mobiliser pour apporter leur contribution dans la connaissance de l’histoire de notre pays. La plupart des moudjahidines étaient analphabètes. Il est du devoir de tous ceux qui les ont côtoyés d’enregistrer leurs témoignages.

Votre fonction de professeur d’histoire vous a-t-elle aidé à devenir historien ?

Je n’ai pas la prétention d’être historien. Je suis plutôt quelqu’un qui s’intéresse à l’histoire de ce pays. C’est pour cela que j’ai constaté justement que l’enseignement de l’histoire aux élèves, même importante pour l’orientation des nouvelles générations, était insuffisant. Il fallait s’adresser à toute la société pour connaître cette dimension. Quand on entend des gens raconter que c’était le président français De Gaulle qui avait octroyé l’indépendance du pays on se rend compte que le besoin de la connaissance de l’histoire du pays est primordial. C’était aussi une façon pour moi de poursuivre ma mission. Je ne pouvais pas rester les bras croisés quand j’ai eu ma retraite. J’ai une nouvelle passion qui complète la première.



L’écriture de l’histoire qui exige des recherches et la recherche de témoignages n’est pas facile. Quelles sont les autres contraintes que vous avez subies dans votre nouvelle mission comme vous dites ?

C’est une montagne de contraintes. Cela commence par la réflexion sur le sujet avant de buter sur la recherche, les références, en passant par les témoignages. Parfois, les informations que vous arrivez à recueillir sont contradictoires. Vous êtes obligés de faire un tri. On ne va pas dire la vérité absolue, mais on essaie de s’en approcher. C’est de plus en plus difficile. Les faits que vous recherchez étaient connus d’une poignée de personnes qui disparaissent d’année en année. Ceux qui sont encore en vie sont pour certains sourds ou même muets. Si vous échappez à tout cela, vous tombez sur la difficulté d’éditer qui est parfois impossible. Cela rend l’écrivain pire qu’un mendiant. Déjà que pour la décision de publier le livre, les commissions de lecture prennent les sujets qui les arrangent. Autant dire que l’historien dépend de l’orientation de telle commission ou telle autre. Même quand le livre est accepté, la rétribution est faible. Sachant que le nombre d’exemplaires est réduit, ne dépassant pas parfois les 1000, on ne vous donne que 10 pour cent de recettes. Sur un livre qui vous a pris au moins deux ans d’activité on vous remet 20.000 dinars comme droits. Sans l’aide des structures de l’Etat et des associations qui s’occupent de l’histoire, il est presque impossible d’éditer un livre sur ce domaine. La majorité de mes livres ont pu voir le jour grâce à cette aide. Ce qui ne veut pas dire qu’il faut abandonner cette activité. Par devoir de vérité envers l’histoire de notre pays et par gratitude pour les sacrifices des chouhadas et des moudjahidines, il est important d’écrire cette histoire, même si cette mission s’apparente à un combat. Si nos aïeux ont accompli leur devoir pour libérer le pays, nous devons faire de même pour le construire.



Quelle est l’orientation que doit prendre, selon vous, l’écriture de l’histoire de la révolution ?

Nous avons en tant qu’historiens un devoir d’objectivité. Nous devons prendre les faits tels qu’ils sont. Dans certains cas, la vérité est devenue amère. Mais il faut la dire sans ajouts et sans remodelage. Un moudjahid m’a raconté que lors d’une bataille, ils ont été pris en tenaille. Ce qui n’a pas empêché certains d’échapper à l’encerclement. L’un d’entre eux a trouvé refuge dans une maison où il n’y avait que des femmes. Ces dernières lui ont proposé de lui passer une de leurs tenues pour qu’il passe inaperçu. Mais il a refusé. Si c’est pour être pris comme une femme autant mourir, a-t-il dit. Ce qui lui est arrivé malheureusement. L’honneur était important pour les moudjahidines dont nous devons transmettre au moins l’esprit.

Une femme de la région a été éventrée par des soldats français qui voulaient savoir si elle était enceinte d’un garçon ou d’une fille.

Les crimes du colonialisme ont dépassé ceux des nazis et des fascistes. C’est notre mission envers les générations passées et surtout futures qui doivent savoir ce qui s’est passé durant la révolution de Novembre. Les sacrifices ont commencé dès l’invasion française en 1830. Un million et demi de martyrs, seulement entre 1954 et 1962. Combien de chouhadas le peuple algérien a donnés avant cette date? C’est ce combat que nous devons restituer.

Propos recueillis par Fouad Daoud