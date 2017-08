Industrie automobile : 9 sociÃ©tÃ©s allemandes Ã  Alger en septembre

L’industrie automobile constitue pour l’Algérie une des priorités du gouvernement Ouyahia. Après Renault, c’est le constructeur automobile allemand Volkswagen qui a inauguré, en juillet dernier, son usine d'assemblage de voitures en Algérie avec un investissement de plus de 170 millions d'euros. Dans l’objectif de poursuivre cette dynamique, un voyage d’affaires et des rencontres B2B dans le domaine de l’industrie automobile et des pièces de rechange entre des sociétés allemandes et algériennes se tiendront du 26 au 28 septembre prochain à Alger par la Chambre algéro-allemande de commerce et d’industrie (AHK). Un voyage qui, selon les précisions de l’AHK, entre «dans le cadre d’un projet de soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) financé par le ministère fédéral allemand de l’Economie et de l’Energie (BMWi)». Les 9 sociétés allemandes qui débarquent à Alger représentent entre autres des fabricants et commerçants d’accumulateurs et de batteries, de condensateurs électrolytes, de robots de montage, de lubrifiants spéciaux pour câbles, de pièces de rechange et détachées pour véhicules particuliers et utilitaires, ainsi que d’armoires et d’unités de commandes. S’ajoute une entreprise de construction de carrosseries et de véhicules et un centre de formation pour les employés du secteur automobile feront également partie de la délégation». Par ailleurs, l’AHK rappelle que «l’événement fait partie d’un financement de projets au sein du programme de développement des marchés pour les PME allemandes par le ministère fédéral allemand de l’Economie et de l’Energie (BMWi) pour les PME et est basé sur une décision du Bundestag (parlement) allemand». Rappelant que le cahier des charges impose aux industriels de l’automobile un taux d’intégration de 15% sur 3 années et de 45% sur les 5 prochaines années, le secteur enregistre des difficultés de trouver les sous-traitants permettant d’atteindre un taux de 100.000 véhicules par an. Entre les deux gouvernements, algérien et allemand, il a été décidé de réaliser en Algérie une plateforme d’exportation des modèles de la marque Volkswagen vers les pays du continent africain et d’autres régions du monde.

Fouad I.