CoopÃ©ration AlgÃ©ro-indonÃ©sienne : Perspectives prometteuses

L’ambassadrice d’Indonésie en Algérie, Mme Safira Mashrusah, a qualifié les relations bilatérales entre l’Algérie et l’Indonésie «d’excellentes et exemplaires».

Dans une déclaration, à l’occasion de la cérémonie de la fête nationale de son pays, organisée jeudi dernier à Alger, la diplomate a souligné que « les relations entre les deux pays ne datent pas d’aujourd’hui, mais elles sont établies depuis la participation de l’Algérie à la conférence de Bandung, le mois d’avril 1955». Elle dira dans ce sens que son intérêt est de «déployer plus d’efforts pour notamment consolider ces relations». Elle a ajouté que « l’organisation de l’initiative de la transfusion sanguine, en collaboration avec le Croissant rouge algérien constitue un signe fort de notre pleine volonté de tisser des liens plus approfondis et solides avec ce pays frère». Mettant l’accent sur la coopération économique et commerciale, Mme Safira Mashrusah a fait savoir que depuis son arrivée en Algérie, elle a constaté que celle-ci ne cesse d’augmenter et de connaître de plus en plus une amélioration constante, surtout, précise-t-elle, que

« l’Algérie constitue un partenaire fiable de l’Indonésie». Appuyant ses dires, l’ambassadrice a indiqué que depuis 2016 cinq accords de partenariat ont été signés.

Elle a cité, à titre d’exemple, les trois accords d'investissement entre deux entreprises publiques nationales (Manal et Asmidal) et le groupe industriel indonésien Indorama. Il y a lieu de rappeler aussi le développement et l’exploitation de la nouvelle mine de phosphate de Bled El Hadba (Tébessa), la transformation des phosphates pour la production de l’acide phosphorique et de diammonium phosphate dans la wilaya de Souk Ahras, la transformation du gaz naturel pour la production d’ammoniac, de nitrate d’ammonium technique (TAN) et de calcium ammonium nitrate (CAN) dans la wilaya de Skikda. La diplomate estime que tous ces accords et conventions de partenariat vont certainement donner des résultats encourageants qui vont permettre d’aller plus loin dans les relations économiques : « Je suis convaincue qu’il y a une grande volonté entre nos deux pays de consolider et de hisser les relations économiques dans les années à venir». S’agissant, de la délivrance de visas aux citoyens algériens, elle a rappelé que « les Algériens, depuis le mois d’octobre 2015, peuvent visiter notre pays sans visa pendant 30 jours». En réponse à une question relative au nombre d’Algériens qui ont visité l’Indonésie, elle a expliqué qu’elle ne possède pas de chiffres exacts, mais ce dernier « est très important». En ce qui concerne le volume des échanges commerciaux entre les deux pays, la diplomate a relevé qu’en 2017, elle a atteint presque 600 millions de dollars, qualifiant ce volume de « faible « par rapport aux grands atouts et potentiels dont recèle l'Algérie en tant que grand marché dans le continent africain et également aux gros moyens industriels de l'Indonésie. La diplomate avait indiqué auparavant qu’elle a visité 15 wilayas d'Algérie et elle a trouvé que plusieurs opportunités de partenariat s’offrent, surtout dans les domaines de l’éducation, de l'industrie et de la culture. Lors de cette cérémonie, plusieurs activités ont été organisées, notamment les jeux de tir à la corde, le cours en sac et le domino ainsi que des chants.

Makhlouf Ait Ziane