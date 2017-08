MÃ©tiers de la Protection civile : La forme physique, une exigence

Dans le cadre du «développement» du sport et de l’éducation physique au sein du corps de la Protection Civile, et en application du programme d’action relatif aux activités sportives pour l’année en cours, la Direction Générale de la Protection civile a organisé, jeudi à Bejaia, la finale de la 6e édition du challenge national du sport adapté aux métiers de l’agent de la protection civile. Selon un communiqué de presse de la cellule de communication de la DGPC, quelque 1.500 agents et gradés, femmes et hommes, représentant les différentes unités d’intervention et structures de la direction générale de la Protection civile et de l’Unité National d’Instruction et d’intervention ont pris part à ce grand événement sportif.

Les compétitions ont porté sur 14 épreuves sportives liées aux activités opérationnelles des agents de la Protection civile dont le parcours de l’agent de la PC, la planche de redressement, la montée de corde, la conduite du camion d’incendie tout terrain, la conduite de véhicule tout terrain, la meilleure équipe d’ambulanciers secouristes, la nage libre et la manœuvre de sauvetage, la course avec brancard, les épreuves de l’échelle à crochets, le tir de corde ou encore la pétanque et les jeux d’échecs. Il faut rappeler que la première phase régionale qualificative a été animée par les wilayas du centre du pays, les 10 et 11 mai, à Laghouat quand la 2e phase régionale dédiée aux wilayas de l’est du pays s’est déroulée les 10 et 11 juillet, à Bordj Bou Arreridj tandis que troisième et dernière phase qualificative pour l’Ouest du pays a eu lieu une semaine plus tard, à Ain Defla. «Ce challenge national du sport adapté des agents de la Protection civile fait partie intégrante de la préparation de base de l’agent à ses différentes missions de secours et de sauvetage, ainsi que le prolongement des efforts consentis pour le développement du sport au sein de l’institution. Il permettra de sélectionner les éléments qui représenteront la protection civile et l’Algérie aux compétitions internationales à l’exemple des quinze athlètes qui ont décroché des médailles dans différents discipline lors des compétions internationales durant l’année 2017», conclut notre source.

SAM