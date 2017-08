Croissant-rouge algÃ©rien : Campagne de solidaritÃ©

En prévision de la rentrée scolaire le 6 septembre mais aussi de la fête de l’Aid El Adha, prévue au début du même mois, le Croissant-Rouge algérien lance une véritable course contre la montre pour apporter le sourire au maximum des ménages.

Il s’agit en effet de distribuer des trousseaux scolaires et des moutons au profit des familles nécessiteuses, notamment dans les zones rurales et montagnardes où la pauvreté et la misère sont plus apparentes. D’ailleurs, de nombreux enfants sont privés de l’école à cause du manque de moyens de leurs parents.

Ainsi donc, le CRA entame ce long processus et donne le la, à cette campagne en s’apprêtant à procéder d’abord à la collecte des articles scolaires. A cet effet, sa présidente a instruit l’ensemble des bureaux des wilayas de lancer ce chantier et appelé à l’occasion les citoyens désireux de s’impliquer dans cette opération de solidarité de déposer les dons au niveau des bureaux du CRA. La contribution des «grosses» entreprises et autres hommes d’affaires est également la bienvenue.

Associant le mouvement associatif, le Croissant-Rouge algérien compte sur la générosité des Algériens pour atteindre les objectifs qu’il s’est assigné à ce sujet. Déjà, des commissions ont été mises en place pour veiller sur le bon déroulement de la campagne.

Idem pour l’Aid El Adha qui sera célébrée cette année à la veille de la rentrée scolaire. À ce propos, la mobilisation du CRA est totale pour réussir l’opération et pouvoir distribuer un nombre important de moutons pour les familles défavorisées.

SAM