RentrÃ©e scolaire et AÃ¯d El Adha : Une ardoise chargÃ©e

Au moment où les enfants profitent pleinement de leurs vacances, les parents ne savent plus où donner la tête. Et pour cause, les portefeuilles seront, tout prochainement, soumis à rude épreuve, avec les fortes dépenses attendues en ce mois de septembre; d’autant plus que la rentrée coïncide avec l’Aïd El Adha. Combien coûte la rentrée pour une famille composée de deux enfants scolarisés ?

Pour tenter d’apporter des éléments de réponse à cette question, une tournée à travers les espaces commerciaux proposant des articles scolaires s’impose. Il faut dire que dès à présent, et depuis quelques années, les parents disposent au préalable des listes pour chaque niveau d’enseignement. Par voie de conséquence, le budget à consacrer pour chaque enfant en cette occasion est généralement connu à l’avance. Prenons donc l’exemple d’une famille avec un enfant inscrit en 4e année primaire et un autre suivant ses cours dans le cycle moyen. Le premier aura besoin —selon la liste disponible à Techno— de six cahiers de 64 pages (soit plus de 200 DA), cinq autres de 96 pages et de quatre cahiers de travaux pratiques, dont 3 en grand format et un autre en petit format (soit un total de 124 DA). Il faut prévoir également le cahier de dessin, les protège-cahiers (au nombre de quinze), les protège -livres (10), une pochette enveloppe, un carnet, douze étiquettes, des feuilles de dessin, papier gommé autocollant, des feuilles millimétrées, des copies doubles, du papier bristol (cartonné), des stylos, un crayon graphite noir, des crayons de couleur et des feutres, l’ardoise et ses feutres, taille-crayon, gomme, règle, équerre et rapporteur, compas, ciseaux, ruban adhésif, colle, peinture à eau ainsi qu’une petite calculatrice (à partir de 400 DA) et la trousse. Enfin, les produits les plus chers restent bien évidemmen, le tablier et le sac à dos. Il faut savoir que la blouse est vendue à partir de 600 DA alors que les cartables sont cédés à partir de 1.200 DA. Ceux de qualité frôlent les 9.000 DA ! A retenir donc que les prix pratiqués sur le marché ne sont pas tous à la portée des familles, un cahier de 64 pages est à 45 DA, celui de 96 pages à 55 DA, tandis que celui de 288 pages est cédé à 199 DA. Les paquets de papier buvard et de papier à dessin coûtent dans les 39 DA, une trousse coûte entre 160 et 300 DA, un crayon noir 10 DA, un taille-crayon 50 à 100 DA, une gomme 10 DA, des stylos entre 15 et 30 DA, un effaceur 70 DA, de la pâte à modeler de 120 à 660 DA, selon les dimensions, une boîte de 12 crayons de couleur entre 85 et 365 DA, une boîte de peinture entre 300 et 490 DA, les pinceaux sont à 399 DA.

Pour ce qui concerne l’écolier inscrit dans le palier moyen, ce dernier a généralement besoin de pas moins de quatorze cahiers, dont trois de 96 pages, 7 cahiers de 120 pages, deux de 96 pages et deux autres de 288 pages ainsi que de deux cahiers de travaux pratiques de grand format et ce, sans compter les autres articles cités plus haut. Ce n’est pas tout ,los enfants ont besoin également de manuels scolaires. Pour rester dans l’exemple de la famille citée, ces derniers coûtent 2.400 DA pour le lot de la 4e année primaire et 2.710 DA pour le palier moyen. Bref, entre le prix fort à payer pour le mouton (se situant généralement entre 30.000 et 51.000 DA), et les fournitures scolaires, la facture à payer sera, il faut le dire, bien salée, sachant que pour un seul enfant scolarisé, une fourchette oscillant entre 5.000 et 7.000 DA de budget est nécessaire. C’est dire, à quel point les dépenses sont énormes, d’autant qu’elles interviennent après celles des vacances d’été. Pour de nombreux chefs de famille, la question est vite tranchée : «Le budget sera partagé pour les deux occasions, la priorité restera accordée, bien évidemment aux fournitures scolaires de la rentrée ; le sacrifice du mouton n’étant imposé, durant le jour de l’Aïd, qu’aux gens qui peuvent se le permettre».

Soraya Guemmouri