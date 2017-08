Le Coin du copiste : Le FIBDA aux Anassers

Initialement considérée comme un art mineur, comparativement au développement des écoles de peinture au fil des siècles et à l’émergence de la grande littérature, plus ancrées comme pratiques culturelles dans la société, la bande dessinée, présentée jusqu’alors comme un sous-genre littéraire exclusivement destiné aux enfants et comme point d’intersection entre l’écriture et le dessin, est aujourd’hui une forme d’expression artistique à part entière, classée dans la hiérarchie des arts les plus populaires, sous l’appellation « 9e art ». La BD, qui est apparue après la Seconde Guerre mondiale, a surtout gagné en légitimité à partir des années 1960, même si les critiques font remonter les premières planches au 19e siècle. Cette forme d’expression, empruntée par un certain nombre d’auteurs européens et japonais, utilise en fait une juxtaposition de dessins articulés en séquences narratives, le plus souvent accompagnées de textes. Bien avant l’apparition d’Internet, on définissait cet art comme « la principale application de l’art séquentiel au support papier. La création des super-héros, des supermans au Etats-Unis, est à l’origine de l’essor de la bande dessinée que l’on appelle en Amérique du Nord « Les comics ». Quant au fameux classique franco-belge « Les aventure de Tintin », il s’inscrit lui aussi en droite ligne dans l’histoire du 9e art, tout comme le genre manga popularisé au Japon. De nouveaux genres émergent, certains auteurs se revendiquent ou sont « catégorisés » comme appartenant à une bande dessinée alternative, explorant de nouveaux modes de narration, de nouveaux formats de bande dessinée ; des éditeurs spécialisés sur ce segment voient le jour et visent une clientèle plus adulte. Parallèlement à l'essor d'Internet, les techniques évoluent avec les outils numériques de création, les auteurs de bande dessinée s'emparent de ce nouveau mode de communication, que ce soit par les blogs dédiés ou par le passage du support papier à la bande dessinée en ligne. Il est bon de connaître toutes ces informations pour avoir un aperçu historique de cet art qui se distingue, en dehors des contenus parfois subversifs, par une technique que l’on retrouve dans certaines planches développées également par des bédéistes de renom en Algérie. L’autre information que nous communique un site électronique est la prochaine tenue du FIBDA, qui soufflera cette année sa 10e bougie et qui se tiendra entre le 2 et le 7 octobre prochain. Si la manifestation est payante depuis l’an dernier, on apprend que cette nouvelle édition changera de domiciliation puisque les chapiteaux vont déménager des espaces réservés de Riadh El Feth, pour se fixer au palais de la culture Moufdi-Zakaria avec pour invité d’honneur, après l’Italie, la France. On n’en sait pas plus sur la programmation pour l’instant.

L. Graba