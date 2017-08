Forum sur Mouloud Mammeri, aujourdâ€™hui, Ã  Tlemcen : Lâ€™apport de lâ€™Ã©crivain Ã  la RÃ©volution

La wilaya de Tlemcen abritera, aujourd’hui, un forum sur l'écrivain et chercheur Mouloud Mammeri et son apport à la guerre de Libération nationale, a-t-on appris auprès du Haut commissariat à l'Amazighité (HCA), organisateur de cet évènement. Cette rencontre, animée par des enseignants universitaires de Tlemcen et de Tizi Ouzou, tend à mettre en exergue les contributions et l'apport de Mouloud Mammeri à la littérature, en tant que témoin de l'époque coloniale, à travers ses romans relatant les souffrances du peuple algérien sous le joug colonial, a indiqué à l'APS le secrétaire général du HCA, Si El-Hachemi Assad. Les intervenants présenteront des résumés sur les romans les plus célèbres de l'écrivain, des œuvres qui ont eu un écho notoire au sein des Nations Unies pour la reconnaissance de la cause algérienne.

D'autres étapes de sa vie seront en outre évoquées, précise la même source, qui ajoute que le HCA a tracé un programme pour la célébration du centenaire de la naissance de l'écrivain et chercheur Mouloud Mammeri (1917-2017), à travers une caravane littéraire riche en publications et œuvres de cet écrivain qui a tant contribué à la promotion de la langue et de la culture amazighes en Algérie. Le forum sera aussi l'occasion d'évoquer l'amour de la patrie et la consécration de la démocratie, en vue de partager ces valeurs suprêmes avec tous les Algériens notamment la jeunesse. Le même responsable a indiqué que la participation du HCA aux festivités officielles commémorant le double anniversaire du Moudjahid et du Congrès de la Soummam se veut une reconnaissance pour les efforts soutenus et dévoués d'hommes et de femmes ayant contribué à l'édification et à la promotion de la culture algérienne, d'autant qu'il coïncide avec la première année de la constitutionnalisation de la langue amazighe comme langue nationale et officielle. M. Assad a rappelé que le HCA a entamé, à la fin de l'année dernière, la traduction vers la langue amazighe de 3 romans de Mouloud Mammeri, en attendant un accord avec le Conseil supérieur de la langue arabe, en vue d'une traduction vers l'arabe d'ici à la fin de l'année en cours. Le doublage du film L'Opium et le bâton en tamazight sera réalisé avec le financement du Fonds de soutien relevant du ministère de la Culture, outre la réédition des œuvres de Mouloud Mammeri, en accord avec la maison d’édition "Dar el Othmania". Un site internet dédié à Mouloud Mammeri en arabe, français et en tamazight sera créé, il prendra la forme de portail électronique vers la fin 2017.

Il est à noter que la caravane littéraire pour le centenaire de Mouloud Mammeri sera présente au Festival de la poésie amazighe dans la wilaya d'Illizi, du 20 au 24 octobre prochain, au Forum international qui s'inscrit dans le cadre du Salon international du livre d'Alger (du 3 au 5 novembre prochain), et à une autre rencontre sur "l'Ahalil" dans la ville de Timimoun, à la fin de l'année 2017, a-t-on indiqué. (APS)