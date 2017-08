Hommage Ã  Blaoui El Houari Ã  lâ€™OpÃ©ra dâ€™Alger : Une lÃ©gende de la chanson oranaise

Un vibrant hommage a été rendu, jeudi soir, au doyen de la chanson oranaise, feu Blaoui El Houari, en reconnaissance à l'artiste au riche répertoire et au long parcours et ce, à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaieh.

Baptisée "El Marsem", cette initiative de l’Opéra d’Alger, à quelques jours de la disparition du doyen de la chanson oranaise, se veut une reconnaissance au célèbre chanteur et compositeur oranais pour son riche répertoire et son œuvre de promotion de la chanson oranaise, ont souligné les organisateurs. Devant un public nombreux, des chanteurs oranais, dont Baroudi Benkheda, Maâti El-Hadj et Amel Atbi ainsi que Zoubir Rahal ont repris quelques-unes des chansons de Blaoui El Houari, faisant vibrer l'assistance sous la direction du chef d’orchestre Kamel Maâti. Une panoplie de ses chansons, qui ont pendant de longues années bercé des générations ont été magistralement interprétées par son élève Baroudi Benkheda, ainsi que les autres interprètes qui ont fait vibrer, avec l’orchestre, le public, notamment avec, entre autres, les tubes "El Marsem", nom donné à ce concert-hommage, "Ida kane essaad ya Messaoud", "S’hab el baroud", "Win ould bladi", "Rani M’hayar", "El Khoumri", "Ya Syadi", "Serredj ya fares", "Fi Wahran sakna ghezali", "Djar aliya el hem" et "Touil Erragba" du poète cheikh Abdelkader El Khaldi. Géant de la musique algérienne et oranaise en particulier, Blaoui El Houari était pour beaucoup le père fondateur de ce qui sera appelé à devenir la musique "raï". Actif depuis les années 40, il a composé, chanté et enregistré une centaine d’albums jusqu’à sa disparition, le 9 juillet dernier. Précurseur de la chanson raï moderne, Blaoui el Houari est né le 23 janvier 1926 à Sidi Bled, dans le quartier de M'dina Jdida d'Oran. Il a été initié à la musique grâce à son père qui jouait d’ un instrument nommé "Kouitra", et son frère qui l’initia au banjo et à la mandoline. À 13 ans, il quitte l’école pour travailler dans le café de son père où il s’occupe de l’entretien du phonographe et la diffusion des 78 tours de grands chanteurs algériens et égyptiens ; il en profitera pour s’imprégner de la musique moderne. Blaoui El Houari remporte un premier prix de radio-crochet aux Folies Bergères (actuellement devenue Salle El Feth). Il est engagé comme pointeur aux docks du port après le débarquement des forces armées américaines à Oran en 1942. C’est là qu’il apprend à jouer du piano et de l’accordéon au côté de Maurice El Médioni. Il commence alors à animer des fêtes de mariage et de circoncision dans un style "bédoui" joué avec des instruments modernes. Blaoui El Houari avait mis son talent d'artiste au service de la cause nationale, en formant un groupe de musiciens et de chanteurs, tout en continuant à œuvrer à la préservation du patrimoine musical oranais par la formation de jeunes chanteurs et compositeurs. Il fonde en 1943 son premier orchestre musico-théâtral et enregistre son premier 45 tours en 1955, en reprenant la fameuse chanson de Benyekhlef Boutaleb, "Rani M’hayer". Blaoui el Houari a été détenu durant la guerre de Libération nationale par l'administration coloniale au camp de concentration de Sig pour activité patriotique. Après l’indépendance de l’Algérie, il prend la direction régionale de la Radio et la Télévision algérienne d’Oran puis du Théâtre National Algérien (TNA) à Alger en 1967. En 1970, il participe durant sept mois à l'animation de l'ensemble musical algérien qui se produisait à l'exposition universelle d'Osaka, au Japon. En 1986, il enregistre un album formidable sous le titre Dikrayat Wahran (Les souvenirs d'Oran). Il adopte un rythme et un style typiquement Oranais. Le répertoire de Blaoui El Houari compte plus de 500 chansons qui ont influencé beaucoup de chanteurs du Rai des années 80, notamment el Houari Benchenet et Cheb Mami. Son riche répertoire comprend plusieurs chansons qui ont traversé les frontières de l’Oranie, entre autres "Zabana", "El Marsam" et "L'hmam", des tubes qui ont marqué plusieurs générations d'Algériens.



Sihem Oubraham