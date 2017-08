Grand angle : sans compromis

L’Europe est de nouveau le théâtre d’un acte de cette pièce dramatique qui ne finit pas d’être jouée par les terroristes et dont les victimes sont des innocents. Ce jeudi 17 aout 2017, en fin de saison estivale, c’est au tour de l’Espagne, précisément son cœur touristique, la Catalogne, d’être frappée par un double attentat à la voiture-bélier. Au moins 34 nationalités figurent parmi les nombreuses victimes —14 morts au moins et une centaine de blessés— selon la Protection civile espagnole. L’attentat de Barcelone revendiqué par Daech n’avait pas besoin de l’être tant il porte en lui la marque de fabrique de ce groupe terroriste. Et pour cause, ce mode opératoire est celui que semble privilégier Daech depuis plus d’un an, déjà utilisé lors de précédents attentats revendiqués en Europe. Aucune parade n’est possible contre une voiture qui fonce sur des piétons, à moins d’ériger des blocs de béton tout au long des rues et artères. Mais l’Espagne endeuillée ce jeudi se relèvera. Comme elle a su le faire au lendemain d’autres attentats dont elle a été la cible par le passé. Au fil des jours, elle pansera ses blessures, effacera les traces de ce double attentat et surmontera son deuil. Toutefois, si les Espagnols et toutes les autres familles des nombreuses victimes vont forcément reprendre le cours de leur vie, il n’en reste pas moins vrai qu’il faudra nécessairement tirer les leçons de ce nouvel épisode dramatique. Non pas en stigmatisant les musulmans comme cela se fait après chaque attentat commis en Occident, mais en intensifiant les efforts et en se donnant plus de moyens pour une meilleure coopération internationale. « Ce nouvel attentat interpelle l’ensemble de la communauté internationale sur la nécessité d’intensifier les efforts et de fédérer les synergies pour défaire le terrorisme et annihiler la menace qu’il fait peser sur la stabilité des pays et la quiétude des peuples », a indiqué le porte-parole des Affaires étrangères dans sa déclaration de condamnation. Car ce qui s'est passé en Catalogne risque malheureusement de se reproduire dans une autre ville ou autre pays, et ce, tant que la lutte contre le terrorisme n’aura pas été définitivement remportée. Or pour ce faire il faut que la communauté internationale s’engage dans une lutte sans compromis. Nadia K.