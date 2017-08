Double attentat Ã  la voiture bÃ©lier Ã  Barcelone et Cambrils

Appel à une «mobilisation déterminée» pour l’éradication du terrorisme



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a condamné hier, dans un message de condoléances, adressé au président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, l’attentat terroriste «ignoble» et «horrible» perpétré jeudi à Barcelone, ayant causé la perte de plusieurs vies humaines et des dizaines de blessés, dont des ressortissants algériens, appelant à une «mobilisation déterminée» de la communauté internationale pour l’éradication du terrorisme.

«J’ai appris avec indignation l’horrible attentat terroriste perpétré à Barcelone, ayant causé la perte de plusieurs vies humaines et des dizaines de blessés dont des ressortissants algériens», a écrit le Président Bouteflika dans son message, ajoutant que «cet acte ignoble est une négation de la sacralité de la vie humaine et une vaine tentative d’atteinte aux valeurs fondamentales de liberté et de tolérance». «Tout en condamnant ce crime dans les termes les plus sévères, je vous présente, Monsieur le Président, à vous même ainsi qu’à votre peuple et aux familles des victimes, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos sincères condoléances», a souligné le Président de la République. «En cette douloureuse circonstances, l’Algérie assure le Royaume d’Espagne ami de sa solidarité contre la barbarie terroriste qui n’épargne aucune nation ni aucune communauté à travers le monde. Elle renouvelle son appel à une mobilisation déterminée de la communauté internationale, sous l’égide des Nations unies, pour l’éradication du terrorisme et pour le renforcement du dialogue entre les peuples et les civilisations», a conclu le Chef de l’Etat.



Trois algériens parmi les blessés



Trois ressortissants algériens, en voyage en Espagne, figurent parmi les blessés de l’attentat terroriste a indiqué vendredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali-Cherif. ­«Selon les informations communiquées par les autorités espagnoles compétentes, trois ressortissants algériens, en voyage en Espagne, figurent parmi les blessés de l’attentat terroriste perpétré dans l’après-midi du 17 août 2017 à Barcelone. Ils sont sous observation médicale, leur état de santé est stable et devraient quitter l’hôpital incessamment», a précisé le porte-parole du MAE ajoutant que leurs familles «ont été informées par les services du Consulat Général d’Algérie à Barcelone». «L’ambassadeur d’Algérie à Madrid, qui suit de près la situation, a été instruite pour se rendre sans délai à leur chevet, pour coordonner l’action des services consulaires sur place et pour suivre l’évolution de la situation avec les autorités espagnoles compétentes», a affirmé M. Benali-Cherif.



La cellule de crise du MAE activée :



Numéro de contact : 021.50.45.00



La cellule de crise du ministère des Affaires étrangères a été «immédiatement activée» suite à l’attentat terroriste a indiqué M. Abdelaziz Benali-Cherif. «… Elle est en contact permanent avec les services de notre Consulat général à Barcelone qui suivent de près, en coordination étroite avec l’ambassade d’Algérie à Madrid et les autorités espagnoles compétentes, l’évolution de la situation suite à cet attentat», a affirmé le porte-parole du MAE dans une déclaration à l’APS. Il a précisé que le numéro de contact de la cellule de crise est le : 021.50.45.00 (lignes groupées).



Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a inspecté hier la cellule de crise mise en place. Accompagné du secrétaire général et de cadres supérieurs du ministère, M. Messahel «s'est enquis sur place sur les moyens mobilisés pour suivre l'évolution de la situation suite à cet attentat», précise la même source. Le ministre est également entré en contact avec l'ambassadeure d'Algérie à Madrid «qui l'a rassuré sur l'état de santé des blessés et lui a rendu compte des mesures prises par les services de l'ambassade d'Algérie à Madrid et le Consulat général à Barcelone pour suivre les développements induits par cet attentat». APS