Double attentat Ã  la voiture bÃ©lier Ã  Barcelone et Cambrils

14 morts, plus de 100 blessés et 5 "terroristes présumés" tués



Deux attentats à la voiture bélier ont été commis à quelques heures d'intervalle en Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne, faisant 14 morts et une centaine de blessés dans le cœur touristique de Barcelone, alors que cinq "terroristes présumés" ont été abattus dans la station balnéaire à Cambrils. Jeudi en fin d'après-midi, une camionnette a foncé dans la foule sur la Rambla, l'artère la plus fréquentée par les touristes dans la métropole catalane. L'attentat a été rapidement revendiqué par le groupe terroriste Daesh.

Le conducteur de la camionnette a pris la fuite sans un mot après avoir fauché les passants qui baguenaudaient parmi les kiosques à fleurs et à souvenirs. Mais deux suspects, un Espagnol et un Marocain, ont été arrêtés par la police dans deux localités éloignées respectivement de 100 et 200 km de Barcelone.

Dans la nuit, la police annonçait avoir abattu cinq "terroristes présumés" à Cambrils, située à 120 km au sud de Barcelone. «Les terroristes présumés circulaient dans une Audi A3 et ont apparemment renversé plusieurs personnes avant de se heurter à une patrouille des Mossos d'Esquadra et la fusillade a commencé», a annoncé un porte-parole du gouvernement régional. Certains d'entre eux portaient des ceintures d'explosifs, a ajouté un porte-parole des Mossos. Six civils et un policier ont été blessés lorsque la voiture a fauché vers 00h00 (22h00 jeudi) des piétons sur la promenade de bord de mer de cette station touristique. Un des civils blessés est dans un état critique, ont annoncé les services d'urgence de Catalogne sur leur compte Twitter. La police a fait savoir sur son compte Twitter qu'elle considérait cette attaque comme liée à l'attentat qui a fait 13 morts et une centaine de blessés d'au moins 34 nationalités différentes jeudi à Barcelone.

Le groupe Daesh a revendiqué l'attaque dans un communiqué diffusé par son agence de propagande Amaq et relayé par le centre américain de surveillance des sites terroristes, SITE. «L'opération a été menée en réponse aux appels à cibler les Etats de la coalition» internationale antiterroriste opérant en Syrie et en Irak, indique le communiqué. Le porte-parole de la police a annoncé qu'un Marocain, Driss Oukabir, avait été arrêté à Ripoll, à une centaine de kilomètres au nord de Barcelone. Un autre suspect, né à Melilla, une enclave espagnole au Maroc, a été arrêté à 200 km au sud de Barcelone, après l'explosion d'une maison dont les occupants préparaient apparemment un engin explosif selon la police.

Selon le président de Catalogne



Un homme toujours en fuite

La police recherche toujours un homme en fuite après les deux attentats, a annoncé hier Carles Puigdemont, le président de Catalogne. Interrogé sur la fuite d'un «terroriste», Carles Puigdemont a confirmé qu'il était «effectivement dans la nature», indiquant que la police n'avait pas d'éléments «sur ses capacités de nuire». «Avec ce genre de profil, on sait, ils l'ont démontré, qu'ils ont la volonté de faire du mal» a poursuivi le chef de l'exécutif régional, affirmant qu'il y aurait dans «les prochaines heures (...) des résultats» vu le «travail de la police».

Il pourrait s'agit du conducteur de la camionnette qui a renversé des dizaines de personnes à Barcelone et s'est enfui en courant. Un témoin l'a décrit comme «un homme très jeune, d'une vingtaine d'années, au visage mince».



Selon un rapport d’experts



Jusqu'à 3.000 terroristes de l'EI pourraient revenir en Europe

Entre 1.200 et 3.000 Européens ayant vécu ou combattu avec l'organisation Daesh en Irak et Syrie pourraient revenir en Europe, selon un rapport d'experts qui appelle les pays concernés à préparer minutieusement la gestion de ces retours à risques.

«La plupart des pays membres de l'Union européenne s'attendent à une augmentation lente mais progressive des retours de combattants» de l'EI et du groupe Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ancien front al-Nosra, lié à Al-Qaïda), souligne le Réseau européen de sensibilisation à la radicalisation (Radicalization awareness network, RAN), créé par la Commission européenne, dans ce rapport dont l'AFP a pris connaissance jeudi. Le nombre de ces «revenants» devrait notamment augmenter si le «califat» autoproclamé de l'EI, qui a beaucoup cédé de territoire en Syrie et Irak ces derniers mois, «est vaincu militairement ou s'effondre», note-t-il dans un rapport remis en juillet aux pays membres de la Commission. Diverses estimations prévoient «entre 1.200 et 3.000 retours» d'Européens avec «des antécédents différents», en grande partie «des femmes et des enfants», ajoute le RAN, qui estime qu'"environ 30%" sont déjà rentrés, en connaissance des autorités —ils sont alors souvent arrêtés— ou clandestinement. Selon le RAN, «plus de 42.000 combattants terroristes étrangers» ont voyagé pour rejoindre Daech depuis plus de 120 pays entre 2011 et 2016 - un afflux d'une ampleur inédite dans l'histoire du terrorisme mondial —dont «plus de 5.000» d'Europe.