Environnement : Appel Ã  rentabiliser le parc communal d'hygiÃ¨ne et nettoiement de la ville dâ€™Oran

Le wali d’Oran, Mouloud Cherifi a appelé, mercredi dernier les gestionnaires du parc communal d'hygiène et nettoiement de la ville d’Oran à faire des propositions concrètes pour mieux rentabiliser cette base logistique.

Le responsable de la wilaya a accordé un délai de 15 jours aux gestionnaires du parc communal qui assure l’entretien des bennes-tasseuses et autres engins de collecte des ordures pour faire des propositions dans ce sens, lors de sa visite de travail sur le terrain. "Le but étant d’en faire une force commune qui intervient en appoint au système classique de collecte des ordures ménagères et mettre de manière pérenne des équipes et des moyens ", a-t-il déclaré à la presse en déplorant de voir un "cimetière" de matériels de collecte d’ordures immobilisés qui nécessitent une simple réparation.

"C’est intolérable aussi de voir que certains endroits de la ville d’Oran ne soient pas traités pendant que des secteurs urbains en souffrent faute de moyens de collecte", a ajouté le chef de l’exécutif évoquant l'ouverture d'une enquête pour connaître la situation qui prévaut au niveau de cette structure.

Le parc communal de la division d’hygiène assure l’entretien d’une vingtaine d’engins de collecte des ordures ménagères de 9 secteurs urbains parmi les 12 dont dispose la ville d’Oran. La collecte dans les trois secteurs urbains restants est assurée par l’Epic "propreté d’Oran" et les concessionnaires privés.

Le wali, qui place l’environnement au cœur de son action, s’est rendu auparavant dans le voisinage immédiat de l’aéroport international Ahmed Benbella d’Oran, félicitant l’action d’aménagement et d’embellissement qu’effectue la direction des travaux publics sur un tronçon de 1,8 kilomètre et autres axes routiers. Cette action sera étendue à travers tous les quartiers de la ville d’Oran, a-t-il dit.

Au siège de l’EPIC "Propreté Oran", il a eu droit à des explications sur la gestion du parc, qui souffre de l’exiguité des locaux. Une sortie est prévue jeudi pour mettre à la disposition de cette entreprise de wilaya un nouveau site à Mers El Kebir pour renforcer ses actions.

A l'entreprise de wilaya "Oran vert" sise à Bir El Djir disposant d'une pépinière de plus de 11 hectares, il s’est déclaré satisfait du travail fourni par ses travailleurs, les encourageant à vendre leurs produits pour assurer un équilibre financier, outre le renforcement en moyens telles que des serres multi-chapelles.

La Conservation des forêts a déposé plainte contre des pilleurs d’œufsde flamants roses toujours dans la même wilaya la Conservation des forêts vient de déposer une plainte auprès de la Gendarmerie nationale contre des individus surpris en train de piller des œufs d’oiseaux migrateurs protégés dans la Sebkha d’El Mactaa, a-t-on appris dimanche du district de la Conservation des forêts à Arzew.

C’est suite à des informations faisant état de la présence d’individus qui procèdent au pillage d’œufs d’oiseaux migrateurs, dont des espèces protégées par différentes conventions internationales, que la Conservation des forêts a déposé plainte auprès des services de la Gendarmerie nationale, a précisé à l’APS M. Bouiche Cheikh.

La grande Sebkha d’Oran, de par la richesse de sa biodiversité faunistique et floristique, a été classée par la convention internationale de Ramsar en 2001. Le site abrite plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs protégées tels l’érismature à tête blanche, la sarcelle marbrée, la grèbe à cou noir, le flamant rose et le tadorne de Belon. Ces espèces sont considérées par l’Union internationale de conservation de la nature (UICN) comme espèce en danger, précise Ali Mahadji, un ornithologue amateur de renommée internationale, qui connaît bien les lieux. Cet ornithologue avait donné l’alerte sur le pillage des œufs des oiseaux migrateurs au niveau de la zone humide d’El Mactaa. Ce phénomène n’est pas nouveau puisque, l’année dernière, il a surpris des pilleurs d’œufs à plusieurs reprises. Ce spécialiste qui surveille le site depuis quatre années, a constaté cette saison une «nette diminution» de certaines espèces et la disparition totale d’autres. Le pillage des œufs serait sans doute une cause de cette situation, a-t-il soutenu.

Cette année, il n’y a plus de trace de l’érismature à tête blanche, une espèce d’oiseau rare et protégée dans le monde entier. Une colonie de dizaines d’individus a été observée la saison écoulée, a souligné le même ornithologue.

Il a estimé que le plus alarmant dans cette situation, c’est que les pilleurs ne sont pas des connaisseurs et ramassent tout ce qui leur tombe sous la main. Ces comportements mettent en danger la pérennité de plusieurs espèces, déjà rares et fragiles. L’érismature et le flamant rose sont des oiseaux très nerveux et abandonnent leurs nids, les œufs et leurs oisillons à la moindre alerte.

Les espèces étant protégées, les pilleurs risquent une amende et la saisie du matériel utilisé dans leurs pratiques frauduleuses (Un véhicule utilitaire dans le cas de cette plainte), a indiqué M. Bouiche ajoutant que la surveillance du site par les gardes forestiers sera intensifiée au cours des semaines à venir pour préserver les oiseaux et leurs œufs.

Toutefois, les spécialistes s’interrogent sur l’usage de ces œufs, indigestes pour être consommés. Le secrétaire général de l’association écologique Barbarous, Amine Chakouri, qui a observé, pour sa part, le pillage d’œufs de goélands au niveau de l’Ile Plane et des iles Habibas, a indiqué qu’il dispose d’informations selon lesquelles ces œufs servent à la préparation de la pâtisserie à qualité douteuse à revendue à la sauvette à un prix défiant toute concurrence soit une quinzaine de dinars la pièce.

D’autres sources évoquent un trafic illégal au profit de l’industrie pharmaceutique alors que d’autres n’hésitent pas à parler de l’utilisation des œufs d’échassier dans des rituels de sorcellerie.

Les spécialistes sont unanimes à estimer que quel que soit l’usage de ces œufs, il est impératif d’intervenir pour arrêter ces agissements qui mettent la biodiversité de cette zone en danger.

(APS)