JSK : En quÃªte d'investisseur

Au lendemain du retour de l'équipe de Tunisie ou elle effectuait son stage précompétitif, Azlef qui s'était rendu sur place pour régler certains problèmes d'ordre pécunier, a rencontré le Président-directeur général de Cevital en compagnie de Zeghdoud. En cette période de vaches maigres, les deux hommes qui assurent la gestion des affaires courantes du club kabyle depuis l'éviction de Hannachi, s'activent pour trouver un investisseur digne pour reprendre la JSK.

Selon une source proche du club, Rebrab aurait même donné son accord de principe aux deux intérimaires, qui préparent par ailleurs l'assemblée générale des actionnaires prévue le 07 septembre prochain, leur promettant d'étudier sérieusement l'offre avec ses conseillers. Néanmoins, le patron de Cevital n'a pas hésité a faire part à Azlef et Zeghdoud de ces deux principales conditions, en dépit des dettes du club. Il n'est pas prêt de reprendre le club dans la situation actuelle. D'une part, il s'oppose à l'augmentation du capital social de la SSPA JSK pour pouvoir acquérir des actions dans la société en question. Celui-ci est de l'ordre de 97 milliards de centimes. Parmi les biens en nature figurant dans le patrimoine de la société sportive par actions figure un terrain de plus de 3000 mètres carré situé au centre ville de Tizi-Ouzou. Ce bien a été affecté par le club amateur sportif JSK, qui garde par ailleurs dans son patrimoine un parc immobilier assez conséquent. En compte entre autre 17 appartements et 7 autres que le CSA à hérité à l'époque ou le club était sous la direction de l'entreprise Eniem. Par ailleurs, l'homme d'affaires souhaite acquérir au moins 51% des actions pour avoir le contrôle de la SSPA. Pour rappel, le CSA détient environs 77% des parts du capital de la société sportive par actions. Reste à Azlef et Zeghdoud de convaincre l'ensemble des actionnaires de vendre leurs parts et au CSA de céder encore des actions au patron de Cevital. Les deux parties se reverront prochainement pour une réponse définitive de la part de Rebrab. De son coté, le président sortant continue de s'activer dans les coulisses pour suivre de prés l'évolution des choses. Hannachi, qui a mal digéré son éviction, aurait confié à son entourage que si les putschistes ne trouvent pas un sérieux investisseur avant l'AGEX du 7 septembre, il reviendrait aux affaires du club pour le sauver de la faillite. Il faut savoir que le contrat du sponsor majeur de l'équipe, à savoir Ooredoo, qui est de l'ordre de 15 milliards de centimes, expire à la fin de la saison à venir.

Par ailleurs, la JSK a enregistré l'arrivée de Gaouaoui dans le staff technique. Ce dernier remplace Benhaha, limogé au retour de l'équipe de Tunisie par Azlef, au poste d'entraîneur des gardiens.

Rédha M.