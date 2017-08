Dans la LUCARNE : Des arbitres protÃ©gÃ©s ?

Le commun des mortels estime, à tort ou à raison, que "le football espagnol et son Clasico " est le meilleur au monde.Une exagération !

C'est vrai que le Barça et le Real sont en train de faire « main basse » sur l'audimat au plan international, mais il y a des choses qui nous poussent, malgré nous, à être dubitatif et se demander si tout est " nickel " au pays de " Picasso ". C'est certain que les spectateurs et téléspectateurs sont ravis par ce que produisent sur le terrain les " 22 acteurs ", mais quelque part, de plus en plus souvent, l’homme au sifflet «apprécie» les différentes phases de jeu et surtout les fautes commises comme bon lui semble». Une certaine partialité est flagrante au point de "dégoûter" beaucoup de personnes spécialistes du football. Les erreurs d'arbitrage qui se multiplient sont au profit du même club. Lors des derniers Clasicos, si le Barça parvient, même difficilement, à remonter la pente devant le Real, c'est le plus souvent par ce qu'on a expulsé un des meilleurs joueurs de l’équipe. Régulièrement, on fait sortir par des moyens fallacieux Ramos, la " muraille de la maison blanche" contre laquelle toutes les occasions catalanes viennent se briser les unes après les autres.

À la sortie de Ramos ou autre bon joueur, la tâche devient alors plus facile. De plus, avec un penalty accordé généreusement, cela devient encore plus aisé de s'imposer sur un ensemble très solide, pas facile à amadouer. C'est ce qui explique les « remontada », les victoires du Barça au Berrnabeu ces dernières années et a rendu les spécialistes encore plus perplexes devant la partialité de certains arbitres favorables au Barça, lors de la manche aller de la Super-coupe d'Espagne qui a eu lieu le 13 août dernier au Camp Nou. Là, tout le monde avait vu ce qui s'était passé avec l'arbitre basque, Ricardo Burgos Bougoetxea, qui avait " saqué "— le mot est faible— le Real de Madrid. Non seulement, il a donné un penalty généreux à Suarez, qui méritait un carton jaune (cela aurait été son expulsion par un rouge étant le deuxième avertissement), mais il a aussi refusé un penalty flagrant à Ronaldo, tout en l'expulsant. Résultat des courses : le Real a réussi à inscrire un troisième but par Asensio d'une façon magistrale, en pleine lucarne. Le Real joue ces derniers temps toujours à "10" contre le Barça ; c’est ce qui explique les derniers succès des Catalans. Ce qui est encore plus révoltant, c'est qu'on expulse injustement le meilleur joueur du Real, Ronaldo, sans que l'arbitre en question ne soit dérangé d'une façon ou d'une autre. Visiblement, Ronaldo est directement visé, puisqu'on vient de lui infliger cinq matches de suspension. On a retenu seulement la

" poussette ". Personne parmi la commission d'arbitrage n'a mis en cause l'arbitre le jugeant comme il se doit suite aux erreurs nettes et nombreuses qu'il a pu commettre lors de ce match. Mieux encore, on veut suspendre aussi Zidane à cause des propos qu'il a tenu : «Je ne vais pas me mettre à parler avec les arbitres, mais quand on regarde tout ce qui s'est passé et quand on pense que l'on sera privé de Cristiano pendant cinq matches, là il y a un truc», avait expliqué le coach des Merengues.

«Des propos qui n'aurait pas été du goût du Comité des arbitres espagnols, qui envisagerait de dénoncer Zizou au juge des compétitions, selon l'agence de presse ibérique Iusport. «Z.Z.» pourrait être privé de banc pendant quatre à dix rencontres.

Voilà qui clarifie les choses et montre que les arbitres font ce qu'ils veulent sans qu'ils ne soient inquiétés même de la part de la grande équipe du Real de Madrid. Floretino Perez aurait du s'inquiéter pour son équipe et présenter un dossier contre l'arbitre qui a suspendu Cristiano sans raison. Chez nous, au moins, un arbitre qui faute est mis aussitôt au «frigo». Apparemment, on est mieux que l'arbitrage espagnol où on ne guette que celui qui "ose parler et défendre ses intérêts " et lui tomber dessus en le sanctionnant suivant un sévère barème.

Hamid Gharbi