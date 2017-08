Nomination de M. Horst Kohler comme envoyÃ© personnel du SG de l'ONU pour le Sahara occidental : L'AlgÃ©rie se fÃ©licite

L'Algérie s'est félicitée jeudi, par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali-Cherif, de la nomination de M. Horst Kohler en qualité d'envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, réitérant son appui aux efforts onusiens pour un règlement politique juste et durable qui pourvoie à l'autodétermination du peuple sahraoui. "L'Algérie se félicite de la nomination de M. Horst Kohler en qualité d'envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental", a indiqué M. Benali-Cherif dans une déclaration à l'APS.

"Elle saisit cette occasion pour réitérer son appui au secrétaire général de l'ONU et à son envoyé personnel pour un règlement politique juste et durable qui pourvoie à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité", a-t-il souligné. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a ajouté que l'Algérie formule le vœu que la nomination du nouvel envoyé personnel du secrétaire général "puisse contribuer à la reprise des négociations entre les deux parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario, pour le parachèvement du processus de décolonisation du territoire du Sahara occidental".

Le Front Polisario

exprime sa satisfaction

Le Front Polisario a exprimé jeudi sa satisfaction suite à cette nomination, a indiqué un communiqué du ministère sahraoui de l'Information.

Le Front Polisario exprime "sa disponibilité à apporter toute sa contribution et son aide pour le succès de la mission de l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental et l'aider à mener à bien la mission qui lui est confiée, consistant à mettre un terme à la colonisation du Sahara occidental sur la base du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination qui est imprescriptible et inaliénable", souligne le communiqué, dont une copie est parvenue à l'APS. Le Front Polisario "appelle le Conseil de Sécurité et le Secrétaire général des Nations unies à faciliter la mission de l'envoyé personnel et mettre fin à la paralysie et les souffrances qui perdurent depuis de nombreuses années", ajoute la même source. Le choix de M. Horst Kohler, 74 ans, avait été annoncé début juin par l'ONU. M. Kohler remplace à ce poste, l'Américain Christopher Ross, qui avait démissionné en avril après des années de tensions entre l'ONU et le Maroc à propos du territoire occupé du Sahara occidental depuis plus de 40 ans par le Maroc.

Economiste et ancien banquier, M. Koehler a présidé l'Allemagne de 2004 à 2010 après avoir dirigé le Fonds monétaire international (FMI) et présidé la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd). Le Conseil de sécurité a adopté en avril une résolution exhortant le Maroc et le Front Polisario à reprendre les négociations, qui sont dans l'impasse depuis 2012.