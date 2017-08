Syrie : L'armÃ©e encercle Daesh

Les troupes régulières syrien ont remporté une importante victoire face au groupe État Islamique (EI) en l'encerclant presque totalement dans la partie centrale d'un vaste désert, rapporte hier des sources civiles et militaires. Appuyée par les avions russes, l'armée syrienne a largement avancé ces deux jours dans la badiya (désert syrien), aux mains de l'EI depuis 2014. Les troupes loyalistes ont lancé en mai une vaste offensive en vue d'en finir avec l'EI dans cette zone désertique qui s'étend sur 90.000 km², du centre du pays jusqu'aux frontières jordanienne et irakienne, à l'est et au sud-est. L’armée syrienne est parvenue à encercler la localité d'Oqayrbat et les 44 hameaux environnants, situés à cheval sur les provinces centrales de Hama et Homs. Les terroristes cherchaient à fuir vers la province de Deir-Ezzor, leur fief plus à l'est, le ministère a indiqué que "les forces aériennes russes menaient en permanence des vols de reconnaissance via des drones pour trouver et détruire les blindés, les pickups avec armes lourdes et les voitures des terroristes". Également dans cette partie centrale du désert, les troupes loyalistes ont pris le contrôle jeudi "de quatre champs gaziers", dont l'important champ de Twinan. L'agence de presse officielle syrienne Sana a également confirmé l'encerclement de la région d'Oqayrbat et la capture des champs gaziers. Par ailleurs, l'insurrection syrienne a perdu sa composante la plus puissante avec l'effondrement d'Ahrar al-Cham, qui tentait de maintenir une ligne fragile entre terroristes et rebelles modérés. L'écroulement d’Ahrar al-Cham dans la province d'Idleb, dans le nord ouest de la Syrie, "est une défaite pour les rebelles syriens en général", estime Sam Heller du centre de réflexion Century Foundation. En un laps de temps très court, Ahrar al-Cham a perdu pied face à ses anciens alliés, les terroristes de l'ex-branche d'Al-Qaïda, aujourd'hui regroupés dans le groupe Tahrir al-Cham. Les combats ont commencé mi-juillet lorsque Tahrir al-Cham a attaqué les positions d'Ahrar al-Cham dans la province d'Idleb, la seule dont le contrôle échappe encore totalement à Damas. Quand un cessez-le-feu est finalement conclu le 21 juillet, Ahrar al-Cham est laminé. "Militairement, Ahrar al-Cham est fini. En moins de 48 heures, il a dû céder à Tahrir al-Cham ses positions les plus importantes", relève Nawar Oliver, expert auprès du centre de réflexion Omran, basé en Turquie.

Le groupe a été expulsé de la capitale provinciale Idleb, du lucratif passage frontalier avec la Turquie et ainsi que de routes et point de contrôle importants.



L'ONU espère de "vrais et substantiels" pourparlers en octobre



L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a déclaré jeudi qu'il espérait lancer de "vrais et substantiels" pourparlers de paix sur la Syrie en octobre à Genève, afin de laisser le temps à l'opposition de définir une stratégie plus pragmatique. Staffan De Mistura a déjà organisé sept sessions de discussions entre le régime syrien et l'opposition, sans parvenir à surmonter le principal obstacle, qui concerne le sort du président Bachar al-Assad. L'émissaire de l'ONU veut que le Haut Comité des Négociations (HCN), principal acteur de l'opposition, soutenu par l'Arabie saoudite, unifie ses positions avec deux autres groupes d'opposition plus modérés, les plateformes du Caire et de Moscou. Jusqu'à présent, le HCN a toujours exigé le départ du chef de l'Etat syrien avant toute solution politique. L'opposition "a besoin de plus de temps pour venir avec une approche plus ouverte et peut-être plus pragmatique", a déclaré M. de Mistura aux journalistes. Des discussions entre factions de l'opposition sont en cours, mais il pourrait y avoir une réunion importante dans les prochaines semaines en vue de réorganiser la délégation qui viendra discuter face à face avec le régime syrien, a-t-il révélé.