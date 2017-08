ManÅ“uvres militaires conjointes amÃ©ricano-sud corÃ©enne : Le monde retient son souffle

Après les menaces réciproques de déflagration nucléaire échangées par la Corée du Nord et les Etats-Unis, la planète aura à partir de lundi, les yeux rivés sur les manœuvres militaires annuelles de Washington et Séoul en Corée du Sud, qui pourraient encore exacerber la crise, préviennent des analystes.

Pyongyang a testé deux missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) en juillet, qui semblent mettre à sa portée une bonne partie du continent américain. En réaction, le Président américain, Donald Trump, a menacé de déchaîner «le feu et la colère» sur le Nord. A quoi Pyongyang a répliqué en promettant de tirer une salve de missiles à proximité du territoire américain de Guam, dans le Pacifique. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un a mis ce projet en pause cette semaine, mais prévenu que sa mise à exécution ne dépendait que du comportement de Washington. La réaction du Nord à l'exercice militaire conjoint dit «Ulchi Freedom Guardian» (UFG) qui commence lundi sera donc essentielle. Ces manœuvres annuelles, qui tiennent leur nom d'un général qui défendit un ancien royaume coréen face à l'envahisseur chinois, verront 50.000 soldats sud-coréens et 17.500 militaires américains s'entraîner à protéger la Corée du Sud contre une attaque nord-coréenne, a précisé hier le ministère sud-coréen de la Défense. Aux yeux de Pyongyang, ces exercices sont la répétition provocante de l'invasion de son propre territoire. Et les analystes craignent que ces manœuvres ne mettent le feu aux poudres. Le Nord a maintes fois réclamé l'arrêt des exercices à grande échelle entre les deux alliés, proposant en échange un gel de ses programmes nucléaire et balistique. Dans ce climat tendu, les propos du ministre US de la défense non rien de rassurant. Jim Mattis a déclaré que Pyongyang pourrait faire face à des «conséquences militaires fortes», si elle «engage les hostilités». «En étroite collaboration avec nos alliés, il y aura des conséquences militaires fortes si la Corée du Nord engage les hostilités», a-t-il affirmé après une rencontre avec son homologue japonais à Washington. Le conseiller stratégique de la Maison Blanche, Steve Bannon, avait de son côté critiqué la stratégie américaine dans une interview publiée mercredi. «Il n'y a pas de solution militaire, laissons tomber. Tant que quelqu'un n'aura pas résolu l'équation qui me démontrerait que dix millions de Sud-Coréens ne mourront pas dans les 30 minutes suivantes, tués par des armes conventionnelles, je ne vois pas de quoi on parle, il n'y a pas de solution militaire, ils nous tiennent», a déclaré le conseiller controversé. Son commentaire intervient alors que le président Trump avait lui-même promis «le feu et la colère» à Pyongyang si le régime nord-coréen persiste à menacer les Etats-Unis avec ses missiles et son programme nucléaire. Pour sa part, Seoul a assuré jeudi qu'il n'y aurait pas de guerre sur la péninsule, évoquant son droit de veto de facto sur toute éventuelle action militaire américaine contre la Corée du Nord. Le président sud-coréen Moon Jae-In a assuré jeudi qu'il «empêcherait la guerre à tout prix». «Je veux que tous les Sud-Coréens soient convaincus qu'il n'y aura pas la guerre», a-t-il dit lors d'une conférence de presse marquant ses 100 premiers jours au pouvoir.

M. T.