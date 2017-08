Ressources hydriques : Inventaire satisfaisant

Le ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, a présidé, hier à Alger, une réunion de travail avec les responsables et les experts de l’Agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH), pour faire un point de situation sur l’état des ressources hydrauliques en Algérie, indique le ministère dans un communiqué.

Les différents exposés présentés ont fait ressortir un inventaire et un bilan «satisfaisants» en dépit d’une année caractérisée par une baisse relative de la pluviométrie. Cette évaluation a concerné aussi bien les ressources superficielles que les ressources souterraines, selon le ministère. M. Necib a rappelé, qu’en tant que pays aride et semi-aride, l’Algérie est particulièrement vulnérable aux changements climatiques, en donnant «des instructions fermes» aux différents responsables en vue d’agir pour la préservation et la gestion rationnelle de la ressource. Il a, ainsi, invité les cadres de l’ANRH à inscrire la recharge artificielle des nappes comme action prioritaire dans le programme de l’Agence afin de récupérer les volumes d’eau qui se perdent dans la mer et par l’évaporation. Cette opération doit faire l’objet d’un Plan d’Action détaillé, a-t-il ajouté. En outre, le ministre a exhorté les responsables de l’ANRH à travailler en étroite collaboration avec les services de l’Agriculture et de les accompagner dans le développement de nouvelles surfaces irriguées en mettant à leur disposition une carte des sites hydriques potentiels à même de permettre aux décideurs d’orienter les investisseurs pour la mise en valeur des terres ou les extensions éventuels des périmètres agricoles. S’agissant des autorisations de forage, le ministre a instruit les responsables de l’ANRH à cibler les sites où la ressource est disponible. Cependant, et pour plus d’efficacité, les services techniques de cette institution sont tenus de suivre la réalisation des forages depuis l’implantation sur terrain jusqu’aux essais de débit en passant par la phase équipement, précise la même source. (APS)