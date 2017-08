Agriculture : Le dÃ©fi de la diversification

La superficie agricole irriguée à l’échelle nationale est passée de 350.000 hectares en 1999 à près de 1,3 million d’hectares en 2017, soit 14% de la SAU, a indiqué le directeur de la régulation et du développement de la production agricole auprès du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari. Le processus qui s’inscrit dans le cadre de l’objectif que s’est fixé le gouvernement d’atteindre plus de deux millions de terres irrigués à l’horizon 2020, constitue en fait l’un des axes de la nouvelle politique agricole orientée vers l’intensification de la production, la substitution à l’importation et l’exportation. Il s’agit de véritables défis que le secteur est appelé à relever dans le sillage du nouveau modèle de croissance dont la modernisation de l’agriculture en constitue l’un des volets stratégiques.

La sécurité alimentaire du pays étant un enjeu majeur, tout l’effort devra axer, par conséquent, sur le déploiement des moyens qui permettent l’émergence d’une agriculture apte à satisfaire aux besoins du marché interne, mais aussi, à générer des excédents à l’export. Des objectifs, qui néanmoins, demeurent tributaires d’une exploitation optimale du patrimoine foncier agricole d’autant plus que trois millions d’hectares de terres sont en jachère.

Un déficit dont l’impact est répercuté sur le volume de la production, sachant que, la superficie agricole utile utilisée (SAU) reste relativement faible en comparaison avec l’étendue territoriale globale, soit une part de 3,5% seulement, totalisant près de 8,5 millions d’hectares dont seulement 5 millions ha sont exploités. Aussi, la mise en valeur de ces terres prévue dans le cadre de la nouvelle stratégie agricole ne peut que consolider l’objectif de l’autosuffisance alimentaire retenu par les pouvoirs publics.

Dans cette optique, les projections du secteur portent sur une croissance moyenne de 5%, une réduction de plus de 2 milliards de dollars de la facture des importations, et 1,1 Md de dollars d’exportations. Une démarche qui impose un suivi régulier et rigoureux des concessions agricoles concédées, et une préservation des terres agricoles. Il s’agira de mettre en œuvre la circulaire de septembre 2014 qui fait état d’une «consommation effrénée et sans précèdent des terres agricoles à des fins d’urbanisation et d’industrialisation et ce, au mépris, des dispositions législatives et réglementaires en la matière». Un état de fait qui va à l’encontre des efforts visant Ia sécurité alimentaire durable. De telles pratiques, toujours en vigueur, de détournement de la vocation agricole des terres, de surcroît des plus fertiles, devait constater un ancien ministre du secteur, se font au détriment de la loi et des règlements de la république, en vigueur. De tels comportements s’avèrent nuisibles à l’économie du pays. Par conséquent, la préservation des terres agricoles est censée constituer une priorité non seulement pour les pouvoirs publics, mais aussi, pour les responsables au niveau local censés se mobiliser pour protéger cette ressource.

D. Akila