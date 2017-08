Achat du mouton de lâ€™AÃ¯d-El-Adha : pour toutes les bourses

«Faites le choix de la qualité et réservez votre mouton pour l’Aïd. Nos moutons sont élevés en plein air et nourris uniquement avec une alimentation bio. Les prix de vente dépendent du poids ; cela va de 34.000 à 50.000 dinars»,

«Je mets en vente des bêtes de qualité, les prix varient entre 35.000, 37.000 et 42.000 da». Un négoce de plus en plus intense se manifeste déjà sur la Toile. Signe des temps.

À l’approche de l’Aïd-el-Adha, les annonces de vente de moutons sur la Toile ne manquent pas ; une nouvelle méthode qui, à l’ère du numérique, semble intéresser un nombre de plus en plus considérable de nos citoyens, notamment les citadins, pas forcément instruits dans ce genre de transaction généralement propre au milieu rural. La raison réside sans doute dans le fait que les acheteurs des grandes villes souhaiteraient se passer d’un maximum d’intervenants et aller directement à la source.

Dans le même souci, la prospection de la bonne affaire se fait aussi sur le terrain. Faut-il le rappeler, pas moins de 23 sites ont été installés depuis samedi dernier, à travers quatre grandes wilayas du pays, à savoir Alger, Annaba, Constantine et Oran. La capitale, eu égard à la forte densité de population, bénéficie d’un appoint de cinq autres sites au niveau de quatre wilayas limitrophes, Tizi Ouzou, Boumerdès, Blida et Tipasa. Ces points de vente viennent, en fait, renforcer les six autres aménagés au niveau de la capitale, plus exactement au Pins -Maritimes (palais des Expositions de la Safex), à l’Entreprise algérienne de génie rural (Eagr) à Bab Ezzouar, à l’Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (Onilev) à Aïn El-Benian, à l’Exploitation agricole collective no 5 à El-Hamiz, à l’Entreprise régionale de génie rural Zaccar à Haouch Rouiba et à Latraco à Birtouta. Pour la wilaya de Constantine, cinq sites ont été identifiés à El-Khroub, Ouled Rahmoun et Ibn Zied. Dans la wilaya d’Oran, les quatre sites retenus sont situés à Es-Senia, Tafraoui, El-Kerma et Messerghin. Pour la wilaya d’Annaba, il a été retenu trois sites à El-Bouni et à El-Hadjar.

L’annonce de ces sites a été faite, lors d’une récente réunion portant sur les conditions de mise en œuvre de l’opération de l’Aïd-el-Adha et ayant regroupé le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, avec les cadres du secteur, les représentants de la Chambre nationale de l’Agriculture (CNA), de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA) et la Fédération nationale des éleveurs.

Lors de cette rencontre, le ministre, qui a mis l’accent sur l’impératif de la sécurité des lieux, des biens et des personnes, a également donné des instructions pour la mise en place d’un dispositif de couverture sanitaire qui sera assuré par les services vétérinaires du secteur.

Pour ce qui est de l’approvisionnement en aliments de bétail (orge), c’est l’Office national des aliments de bétail (Onab) qui est chargé d’assurer la prise en charge de ce volet. Remarque importante à mettre en exergue également, une campagne de vulgarisation et de sensibilisation est prévue à travers les différents supports de médiatisation (radio, télévision et presse écrite), comme de coutume en de pareilles occasions. D’autre part, des permanences seront assurées par les services vétérinaires de wilaya auront lieu le jour J, au niveau des APC et des lieux d’abattage. Aussi, plusieurs brigades mobiles, fortes de vétérinaires et de techniciens, devront effectuer des tournées à travers les différents lieux susceptibles d’abriter des abattages, notamment en milieu rural, pour contrôler et répondre aux besoins et sollicitations des citoyens.

Dans un souci de respect de l’hygiène et de la santé publique, les services de la voierie de la wilaya ont été instruits de «récupérer les carcasses et organes saisis, ainsi que les détritus (paille, cornes, onglons, buse... ) et les acheminer vers des lieux d’enfouissement et d’incinération. En somme, tout est réuni pour assurer «un bon Aïd-el-Adha».

S’agissant des prix, ces derniers sont, à ce jour, relativement stables et plutôt «abordables», selon des témoignages recueillis auprès de citoyens qui n’ont pas caché leur satisfaction de voir des agneaux vendus à moins de 30.000 DA. Cela dit, le beau bélier peut, cela s’entend, atteindre les 51.000 DA, voire dépasser ce prix. Il faut dire enfin que pour de nombreux ménages, l’achat du mouton est, à présent, l’une des préoccupations majeures, d’autant qu’en cette période de l’année, les portefeuilles vont être mis à rude épreuve puisqu’il faudra non seulement penser à débourser le budget nécessaire à l’achat de la bête du sacrifice, mais également aux autres dépenses importantes, notamment, pour acheter des habits aux enfants. Une fois cette fête religieuse terminée, d’autres frais attendent les chefs de familles qui pensent déjà à la rentrée scolaire et sociale.

Soraya Guemmouri

---------------///////////////////

Constantine

45 points de vente

Au total 45 points de vente réglementés ont été désignés pour la vente du cheptel ovin à travers la wilaya de Constantine, en prévision de la fête de l’Aïd-el-Adha, a indiqué le directeur des services agricoles, Yacine Ghediri. Ces sites qui ont été officiellement autorisés à la vente du cheptel ovin, conformément à un arrêté de wilaya, sont généralement des lieux où se tient le marché hebdomadaire, a précisé le même responsable.

La sortie de la nouvelle ville Ali- Mendjeli menant vers la commune d’Aïn Smara, les 4 chemins et les fermes-pilotes El- Baaraouia et Kadri (El-Khroub), le 7e Kilomètre et la cité Chaab R’sas (Constantine), la route du village Mihoubi dans la commune de Zighoud-Youcef, les fermes-pilotes Belkerfa à Aïn Smara, Rehal-Benboudani à Ibn-Ziad, la mechta de Kehalcha Kebar et l’espace situé à proximité du stade communal d’Aïn Abid, figurent parmi les sites qui ont été réservés dans cette wilaya à la vente des moutons, a-t-il ajouté. Cette mesure a été prise, selon la source, pour mettre fin à l’anarchie qui caractérise traditionnellement cette activité à l’approche de la fête du sacrifice.

Par ailleurs, l’inspection vétérinaire relevant de la DSA a mis en place un dispositif de contrôle mobilisant 40 médecins vétérinaires, chargés des examens sanitaires du cheptel ovin proposés à la vente, ajoute M. Ghediri.

Des actions de prévention et de sensibilisation sur les dangers du kyste hydatique ont été également lancées par cette équipe de vétérinaires, avec la collaboration des services des bureaux communaux d’hygiène qui ont pour mission d’intervenir dans des abattoirs, des marchés à bestiaux et au niveau des sites autorisés pour la vente du cheptel, a-t-il fait remarquer. Les services de l’inspection vétérinaire expliquent, à ce titre, que l’objectif de cette campagne de sensibilisation, menée chaque année à l’approche de la fête du sacrifice, est d’inciter le consommateur à se rapprocher des points de vente autorisés et à se conformer aux instructions, notamment en matière d’abattage contrôlé. Des permanences vétérinaires sont également prévues, le jour de l’Aïd, à la DSA et à travers les différentes daïras de la wilaya, où des vétérinaires sont appelés à intervenir à la demande des citoyens.

---------------///////////////////

Oran

Bannir les intermédiaires



Mise en place de 4 points de vente directe.



Sur les 23 sites retenus à l’échelle nationale, la wilaya d’Oran recense 4 points de vente directe de moutons de l’Aïd, a-t-on appris hier de Mme Bencheikh, inspectrice vétérinaire. Il s’agit de sites appartenant à l’État qui ont été aménagés par la Direction des services agricoles de la wilaya d’Oran (DSA), où la vente de moutons se fait directement de l’éleveur vers le consommateur.

Cette mesure vise à réduire l’impact des revendeurs sur le coût de la bête, a indiqué la même responsable. Ainsi, et en plus des points de vente habituellement retenus par les autorités locales et les marchés aux bestiaux, le citoyen aura droit à 4 espaces de vente directe, à savoir la ferme Si Bouaâza, au niveau d’El-Karma, la Chambre d’agriculture de Misserghine, Es-Sénia et le point d’ intersection au niveau de Tafraoui. Ces quatre sites, à l’instar des autres points de vente, seront sécurisés et dotés d’une couverture sanitaire et d’un encadrement vétérinaire. Les équipes des services de l’inspection sont à pied d’œuvre, depuis quelques jours déjà, pour contrôler l’éligibilité des vendeurs au niveau de ces sites, autrement dit vérifier si ces derniers sont munis de la carte d’éleveur. Par ailleurs, et pour ce qui concerne les autres lieux de vente, ils sont répartis à travers les plus importantes zones agricoles à Oran, notamment à Es-Sénia, Sidi Chahmi, El-Karma, Oued Tlélat, El- Braya Boufatis, Boutlélis et Mesrghine. Ces sites ont été choisis en coordination avec l’UNPA et la Chambre d’agriculture. Outre, les nouveaux espaces de vente, la wilaya disposera de plus d’une soixantaine de sites traditionnels qui seront agréés par la wilaya. Ils seront tous soumis au contrôle des vétérinaires, souligne la même source, qui fait savoir que pas moins de 25 vétérinaires sont mobilisés pour cette opération. Pour le jour J, les services de l’inspection vétérinaire ont mis en place un plan de permanence. À Oran, des brigades mobiles seront mobilisées pour la couverture sanitaire au niveau des sites d’abattage et des abattoirs. Dans la daïra de Bir El-Djir, à Oran-Est, les services compétents ont aménagés 9 tueries pour le sacrifice du mouton. Et comme chaque année, les services de la direction des services agricoles mènent, depuis quelques jours, une large campagne de sensibilisation et de prévention contre le kyste hydatique.

Amel Saher

---------------///////////////////

Tizi Ouzou

21 marchés hebdomadaires

La vente du mouton de l’Aïd dans la wilaya de Tizi Ouzou est fixée dans 21 marchés hebdomadaires répartis sur l’ensemble des daïras, a-t-on appris de l’inspecteur vétérinaire de la Direction des services agricoles (DSA). Ces points de vente, ouverts suite à un arrêté du wali signé dimanche, feront l’objet d’une surveillance sanitaire «rigoureuse», qu’assureront les 65 médecins vétérinaires mobilisés par la DSA en prévision de l’Aïd-el-Adha, a précisé Kadour Hachemi Karim. Il a expliqué que tous les ovins qui seront acheminés vers ces espaces feront l’objet d’un contrôle de l’état sanitaire avant d’être autorisés à la vente, assurant que cette opération, entamée en début de la semaine en cours, se poursuivra jusqu’au jour de l’Aïd. En plus de ces points aménagés à travers les 21 daïras de la wilaya, un marché destiné à l’accueil des producteurs et vendeurs de bétail venus des autres régions du pays est ouvert dans la localité de Tademaït, en vue de faciliter le contrôle sanitaire et la qualité des animaux qui seront vendus localement, a-t-il affirmé. Ces mesures, décidées par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, visent également à éviter toute propagation de maladies pouvant être transmises par le cheptel transporté entre wilayas, a-t-il fait savoir. Abordant les mesures décidées pour le jour de l’Aïd, M. Kadour a signalé que tous les abattoirs opérationnels à travers les communes seront ouverts et dotés de toutes les commodités d’hygiène et du bon déroulement du sacrifice. Une surveillance vétérinaire sera assurée au niveau de ces structures, en vue de s’assurer de la bonne santé des bêtes égorgées et de donner des instructions aux citoyens concernant, notamment le kyste hydatique et la conduite à tenir en cas de sa présence, a-t-il souligné. Des permanences seront, par ailleurs, ouvertes au niveau des subdivisions et de certaines communes pour accueillir les citoyens et donner les orientations nécessaires en cas de besoin, a-t-il encore observé. Au chef-lieu de wilaya, cinq brigades mobiles seront instaurées pour effectuer des tournées à travers toute la commune de Tizi Ouzou et accompagner les habitants dans l’accomplissement du sacrifice en veillant au contrôle des moutons, mais aussi les informer sur les risques du kyste hydatique qui ne doit pas être donné aux chiens, mais plutôt enterré pour éviter la contamination, a-t-il assuré. L’inspecteur vétérinaire a indiqué dans ce sillage qu’une campagne de sensibilisation sur le kyste hydatique est menée dans les daïras, à travers des affiches placardées au niveau des sièges de daïra, des APC et des subdivisions agricoles. (APS)