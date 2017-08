Mine de rien, la population algérienne augmente inexorablement. Selon certaines projections, elle risque d’avoisiner les 51 millions en 2030. Cette vitalité démographique est le signe patent que nos compatriotes bénéficient d’un niveau de vie acceptable. L’Algérie d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celle de la colonisation, où pauvreté, précarité, forte mortalité infantile, habitat rudimentaire, conditions d’existence aléatoires, analphabétisme chronique, maladies endémiques proliféraient. Il est loisible d’observer que la politique de l’Etat ne s’est jamais départie du cap qu’elle s’était fixé en termes de transferts sociaux appréciables, d’un encouragement à faire valoir les bénéfices de vertus solidaires et d’entraide sociale puissamment ancrées dans nos traditions et dans notre vécu quotidien. Les organismes internationaux apprécient fort justement les efforts entrepris par notre pays dans ce domaine. Ces résultats rendent impérative la poursuite de cette œuvre, sans toutefois faire l’impasse sur la nécessité de réfléchir, dès à présent, sur des mécanismes de régulation des naissances. Par conséquent, il y a matière à se préparer à affronter des besoins de plus en plus exigeants, encore et surtout à les satisfaire. Une dynamique démographique très agitée, débridée, ne peut avoir comme remède que le renforcement rigoureux et permanent de la planification familiale. Certes, il y a le poids des traditions, l’existence d’une certaine mentalité encore rétive et sourcilleuse par rapport à des questions sensibles, comme l’est sûrement la limitation des naissances, mais cela n’exonère pas d’un choix qu’il va falloir accepter, tant il est vrai que l’investissement dans la planification familiale contribue de manière décisive à créer l’équilibre entre la croissance démographique et la croissance économique.

Relever ce défi suppose une approche active et efficace autant que multisectorielle, incluant tous les acteurs et intervenants, y compris ceux de la société civile. Une stratégie nationale de population à réajuster avec un intérêt accru à accorder au niveau de l’ensemble des structures de santé de proximité.

Il y va aussi des engagements pris par l’Algérie au double plan international et régional concernant l’accès universel à la santé, dans le cadre des Déclarations d’Addis-Abeba et de la Ligue des Etats arabes sur la population et le développement, ainsi que la mise en œuvre de la feuille de route de l’Union africaine sur le Dividende démographique.

M. B.