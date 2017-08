M. Bensalah rencontre M. Khatri Addouh : Examen des derniers dÃ©veloppements de la question sahraouie

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a reçu hier, au siège du conseil, le président du parlement sahraoui, M. Khatri Addouh, avec lequel il a évoqué les derniers développements de la question sahraouie, ainsi que les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales, sur les plans parlementaire et législatif, a indiqué un communiqué du Conseil. La rencontre; qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de la RASD à Alger, Becheraya Hamoudi Bayoune, a permis d’aborder les voies et moyens à même de consolider les relations bilatérales, notamment sur les plans parlementaire et législatif. La rencontre a permis de passer en revue les derniers développements de la question sahraouie au niveau de l’Union africaine (UA) et de l’Organisation des Nations unies (ONU) après la nomination du nouvel envoyé spécial au Sahara occidental. M. Bensalah a réaffirmé la position ferme de l’Algérie en faveur du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, conformément à la légalité internationale et aux résolutions onusiennes. À son tour, M. Khatri Addouh a salué la position de l’Algérie à l’égard de la cause sahraouie, exprimant ses remerciements au peuple et aux dirigeants algériens, sous la conduite de Son Excellence, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.