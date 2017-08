Batna : Destruction de 4 casemates

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a découvert et détruit, le 15 août 2017, quatre casemates pour terroristes dans la zone de Bir Lirka, commune de Béni Fedhala, wilaya de Batna/5 RM». Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale et des Douanes, «a appréhendé trois narcotrafiquants à Touggourt, wilaya de Ouargla/4e RM, et saisi deux véhicules tout-terrain chargés d’une importante quantité de kif traité s’élevant à 458 kilogrammes, ainsi qu’un téléphone satellitaire, téléphones portables et une somme de 811.180 dinars algériens», ajoute le communiqué. Par ailleurs, un détachement de l’ANP «a saisi à Tamanrasset/6e RM une quantité de 2.300 litres de carburant destinée à la contrebande».



Un dangereux terroriste abattu à Lakhdaria



«A la suite d’opérations de fouille et de recherche menées en 1ère Région militaire, un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu, hier, un dangereux terroriste près du douar Si El-Mahdi à Lakhdaria, dans la wilaya de Bouira, et récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, deux chargeurs ainsi que des téléphones portables», précise le communiqué. Dans le même cadre, un autre détachement «a découvert une cache d’armes dans la localité de Barhoum, commune d’El-Mekhatria, wilaya d’Aïn Defla (1ère Région militaire), contenant une mitrailleuse de type FMPK, une mitrailleuse de type RPK, quatre fusils semi-automatiques de type Simonov, un fusil lance-grenades, un fusil à pompe et un fusil de chasse à canon scié» (APS)