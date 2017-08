Prise en charge des hadjis algÃ©riens : Une commission de la fatwa aux Lieux saints

La commission de la fatwa relevant de la mission du hadj a organisé dans le cadre de ses activités une séance avec les hadjis algériens au niveau de l’un des hôtels où ils résident, en vue de répondre à leurs préoccupations quant à l’accomplissement des rites du hadj. Les hadjis qui se sont déplacés depuis deux jours de Médine à la Mecque ont posé plusieurs questions aux membres de la commission concernant la manière de l’accomplissement du rituel du hadj. L’un des membres de la commission de la fatwa, M. Hassani Mohamed Omar, a indiqué que le bureau de la fatwa organise chaque semaine quatre séances dans les hôtels où se trouvent les hadjis algériens, soulignant que le but de ces activités est de conseiller et accompagner les hadjis pour accomplir pleinement leur rite. Un hadji a déclaré à l’APS qu’il assistait avec intérêt à cette séance afin d’éviter les erreurs lors du pèlerinage.



Aucun décès enregistré



La cellule de suivi du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a rassuré, dans un communiqué, qu’aucun cas de décès n’a été enregistré parmi les hadjis algériens, précisant qu’il est possible d’avoir des nouvelles de ces derniers en contactant la cellule au numéro de téléphone et de fax suivant 023-48-44-53 et à travers sa page Facebook et le courriel du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs (dzmarw@gmail.com). (APS)