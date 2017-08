Logements participatifs et promotionnels Ã  SaÃ¯da : RÃ©ception de plus de 2.000 unitÃ©s depuis 2016

La wilaya de Saïda a vu la réception de 2.092 logements de type participatif et promotionnel aidé depuis 2016 à ce jour, a-t-on appris du wali, Seïf El Islam Louh.

Le chef de l’exécutif de la wilaya, qui s’exprimait lors d’une rencontre avec les promoteurs immobiliers mardi soir, a indiqué que ce quota de logements a été réalisé sur un ensemble de 4.320 logements dans le même segment.

Ces logements se répartissent en 1.808 unités de type participatif sur 2.500 logements réalisés dans le cadre du programme quinquennal (2005-2009) et 284 logements de type promotionnel aidé pour un ensemble de 1.820 autres unités réalisés au titre du programme quinquennal (2010-2014). En ce qui concerne le reste à réaliser du programme de logements participatif et promotionnel aidé, qui a connu un retard, le wali a exhorté les promoteurs immobiliers à maintenir leur engagement en vue de les attribuer aux souscripteurs dans les délais impartis. A ce propos, un délai a été accordé aux promoteurs immobiliers pour les livrer à la fin du mois d’août ou au plus tard septembre prochain, faute de quoi, des mesures coercitives seront appliquées qui vont jusqu’aux poursuites judiciaires.

Le même responsable de la wilaya a instruit le directeur du logement à lever tous les entraves et faciliter l’ensemble des mesures administratives pour aider les promoteurs immobiliers à matérialiser leurs programmes de logements. (APS)