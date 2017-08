M. Ouyahia prend ses nouvelles fonctions de Premier ministre : ÃŠtre Ã  la hauteur de la confiance accordÃ©e

M. Ahmed Ouyahia, nommé mardi au poste de Premier ministre par le Président de la République, a pris officiellement hier ses nouvelles fonctions, lors d’une cérémonie de passation des pouvoirs avec son prédécesseur, Abdelmadjid Tebboune, au palais du Gouvernement.

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a mis fin mardi dernier, aux fonctions du Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune et nommé Ahmed Ouyahia à ce poste et ce, en application de l’article 91, alinéa 5 de la Constitution et après consultation de la majorité parlementaire.



Appliquer le programme du Président de la République



Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a affirmé hier à Alger qu’il espérait être à la hauteur de la confiance placée en lui par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika qui l’a nommé au poste de Premier ministre en remplacement de M. Abdelmadjid Tebboune, et poursuivre ainsi l’application de son programme. «Je remercie le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour la confiance qu’il a placée en ma personne et lui réaffirme mon soutien et ma volonté de poursuivre la mise en œuvre du programme qu’il a lancé en 2014», a déclaré M. Ouyahia à l’issue de la cérémonie de passation de pouvoirs avec son prédécesseur Abdelmadjid Tebboune. «J’espère être à la hauteur de cette mission et de la confiance que m’a accordée le président de la République, pour servir le peuple algérien», a souligné M. Ouyahia qui a remercié M. Tebboune pour «les efforts consentis dans le cadre de sa mission».

De son côté, M. Tebboune s’est félicité de la désignation de M. Ouyahia par le Président de la République pour occuper le poste de Premier ministre, estimant que «cette confiance est méritée vu l’expérience de M. Ouyahia en matière de gouvernance dans les conjonctures les plus difficiles».

Tout en remerciant le Président de la République pour la confiance placée en lui et qui l’avait conduit «à la tête du gouvernement», M. Tebboune a réitéré «son soutien indéfectible» au Président Bouteflika et l’a assuré de toute son estime et sa considération.

Le Président de la République, rappelle-t-on, a mis fin mardi dernier, aux fonctions du Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune et a nommé M. Ahmed Ouyahia à ce poste, en application de l’article 91, alinéa 5 de la Constitution et après consultation de la majorité parlementaire. (APS)

Renforcement constitutionnel de l’amazigh

Facteur de cohésion

Le secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad a mis l’accent, hier à Aïn Témouchent, sur le renforcement «constitutionnel de tamazight» qui a, a-t-il souligné», consolidé la cohésion nationale». «Tamazight consolide la cohésion sociale et contribue, à l’instar des nobles valeurs héritées des ancêtres, à faire barrage aux discriminations, au régionalisme et aux pensées sectaires», a fait valoir M. Assad à l’occasion d’un symposium intitulé «L’usage de tamazight dans les médias électroniques institutionnels».

La rencontre, organisée dans le cadre des activités célébrant le Centenaire de la naissance de l’illustre écrivain et chercheur Mouloud Mammeri (1917-1989), a également permis au SG du HCA de mettre l’accent sur le rôle de cette institution dans «l’édification d’une société unifiée par ses valeurs identitaires qui sont enracinées dans l’histoire nationale».

Le symposium s’est tenu en présence de la représentante du ministère de la Communication, Nassira Cherid qui a, de son côté, mis en avant l’importance accordée par son département à la promotion de langue amazighe par le biais des médias.

Elle a, à ce titre, évoqué la multiplication des émissions et publications en tamazight à travers quelque 25 stations radiophoniques locales, les chaînes de télévision, et le site électronique de l’agence Algérie Presse Service (APS). «Ces initiatives reflètent l’importance accordée par le ministère de la Communication à la promotion de tamazight», a soutenu Mme Cherid qui mise sur la généralisation de cette expérience à travers la presse électronique. Abondant dans ce sens, le Professeur Chikhi Mokrane de l’Université Abderrahmane-Mira de Bejaïa, a salué l’initiative prise par l’APS pour la création d’un site d’expression amazighe en trois alphabets (arabe, tifinagh et latin). Le symposium organisé par le HCA a été marqué par une large participation des autres départements ministériels tels ceux du Tourisme et de l’Artisanat, de l’Environnement et des Energies renouvelables, de la Culture et de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique. (APS)

