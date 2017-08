Le chiffre du jour, OCDE : 30% de lâ€™emploi public dans 3 pays

Le Danemark, la Norvège et la Suède affichent les plus forts taux d’emploi public, au niveau de la Zone OCDE, soit près de 30% de l’emploi total. Le « Panorama des administrations publiques 2017», une étude parue récemment, indique que dans les pays d’Asie, l’emploi dans les administrations publiques représente seulement 6% de l’emploi total au Japon et 7.6% en Corée.