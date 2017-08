Tourisme en Afrique : Engouement croissant

L’Afrique a accueilli quelque 58 millions de touristes en 2016, a annoncé l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) dans son rapport annuel, estimant que le nombre des touristes pourrait atteindre les 134 millions en 2030.

«Les arrivées de touristes en Afrique ont augmenté d’environ 8% en 2016, selon les données relativement limitées disponibles jusqu’à présent», écrit l’OMT. Le continent a accueilli 57,8 millions de touristes en 2016, soit 4,4 millions de plus qu’en 2015, selon les tableaux publiées. Cela représente 34,8 milliards de dollars de recettes touristiques, selon les estimations de l’institution des Nations Unies, dont le siège est à Madrid. Il s’agit d’»un fort rebond, après des performances plus faibles en 2014 et 2015, à la suite de problèmes sanitaires, géopolitiques et économiques», résume sobrement l’OMT. Ces deux années avaient notamment été marquées par l’épidémie d’Ebola dans une partie de l’Afrique de l’Ouest, qui avait fait plus de 11.300 morts, principalement en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone. L’OMT estime que l’Afrique pourrait «plus que doubler le nombre d’arrivées de touristes, de 50 millions en 2010 à 134 millions en 2030». L’Afrique subsaharienne a ainsi vu les arrivées de touristes bondir de 10% l’an dernier. L’Afrique du Sud - destination favorite des visiteurs en Afrique noire - a connu «une croissance de 13% des arrivées internationales, en partie due à des procédures plus simples pour l’obtention de visas», assure l’OMT.

Le nombre d’arrivées a également bondi au Kenya (+17%) et en Tanzanie (+16%). L’OMT signale également les fortes progressions à Madagascar (+20%), au Cap-Vert (+15%), sur l’île Maurice (+11%) et aux Seychelles (+10%) «grâce à de meilleures connections aériennes et maritimes». (APS)