Chine-Inde : Nouvel incident frontalier

Soldats indiens et chinois se sont bagarrés, notamment à coups de pierres, dans un nouvel incident frontalier en haute altitude, ont indiqué hier, de sources officielles indiennes sur fond de tensions entre les deux puissances nucléaires. Cet incident survient alors que les forces armées de New Delhi et Pékin observent depuis deux mois un face-à-face crispé sur le plateau himalayen stratégique du Doklam, dans la région du royaume du Bhoutan. À plus de 1.200 kilomètres de cette zone de confrontation, les troupes indiennes et chinoises se sont accrochées mardi matin -—jour de la fête de l'indépendance de l'Inde— dans une zone frontalière en haute altitude du Ladakh (extrême nord de l'Inde).

Selon un responsable du ministère de la Défense indien joint par l'AFP, des militaires chinois ont à deux reprises tenté de pénétrer en territoire indien dans la zone du lac de Pangong, situé à près de 4.200 mètres d'altitude, mais ont été repoussés par les Indiens. «Il y a eu des incidents mineurs. Il y a eu des jets de pierres depuis le côté chinois, mais la situation a vite été sous contrôle», a déclaré le responsable sous couvert d'anonymat. Après cet incident, les deux parties ont regagné leurs positions respectives, d'après cette source. «Ces événements surviennent chaque été mais celui-là a duré un peu plus longtemps et était plus grave, mais il n'a pas été fait usage d'armes», a de son côté rapporté une source policière à Srinagar, dans l'Etat indien du Jammu-et-Cachemire dont dépend ce secteur. Interrogée mercredi au sujet de cet incident, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mme Hua Chunying, a répondu «ne pas être au courant». «Ce que je peux vous dire, c'est que des troupes chinoises sont toujours engagées pour le maintien de la paix sur la frontière sino-indienne, et (elles) patrouillent toujours du côté chinois de la frontière», a cependant ajouté Mme Hua.

L'Inde et la Chine, qui ont deux contentieux territoriaux majeurs, respectivement dans les secteurs Nord et Est de l'Inde, se sont affrontés dans une guerre-éclair en 1962 qui avait vu les soldats indiens humiliés par les troupes chinoises.