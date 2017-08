Nouvelles des Bibans, dÃ©charges sauvages : Ã‰radication de 50 sites

Page animée par Fouad Daoud

Plus de 50 décharges sauvages de déchets solides et ménagers ont été éliminées dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj par les services de la direction locale de l’environnement, a indiqué la directrice du secteur, Rafika Belhadj.

Ces décharges illicites ont été éradiquées dans les grands groupements d’habitation et plusieurs tonnes de déchets solides ont été acheminées vers la décharge publique du chef-lieu de wilaya, a précisé la même responsable, soulignant que le reste des points noirs ont été pris en charge par le Fonds national de l’environnement et de dépollution (FEDEP). Soulignant que le phénomène de dépôt de déchets en forêts et dans l’environnement immédiat des groupements d’habitation a connu une recrudescence durant ces dernières années, Mme Belhadj a affirmé que les autorités locales s’emploient à lutter contre ces agissements en éliminant de nombreux «points noirs» constatés à travers la capitale des Biban. La persistance de certains citoyens et également des propriétaires d’unités industrielles à jeter leurs déchets sur les bords des routes, en forêts et dans des lieux isolés, limitrophes aux groupements d’habitation, notamment dans les zones rurales, est à l’origine de la prolifération des décharges sauvages qui constituent un danger sur la santé et une menace pour l’environnement, a-t-elle détaillé. Mme Belhadj a rappelé, dans ce contexte, qu’une convention de coopération a été signée entre l’Algérie et la Corée du Sud, entre l’Institut coréen de l’industrie et technologie de l’environnement, et l’Agence nationale des déchets (AND) afin de bénéficier de l’expérience de ce pays dans le domaine de la gestion des ordures ménagères, dans le cadre du plan directeur de gestion des déchets. Un projet-pilote a été lancé dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, où 26 hectares ont été réservés dans la commune de Rebta pour la concrétisation de partenariat, a-t-elle noté, indiquant que ce projet porte sur la collecte, le transport, la récupération, le tri et le recyclage des déchets, ainsi que leur incinération et enfouissement. Elle a ajouté que les déchets ménagers qui font l’objet de tri, dans le cadre de ce projet, seront exploités dans le secteur agricole comme engrais naturels. La wilaya de Bordj Bou-Arréridj dispose de deux centres d’enfouissement technique (CET), implantés dans les zones de Boumerked et d’Aïn Taghourt dans la région Est, et une décharge publique intercommunale, située dans la commune de Rabta qui reçoit les ordures ménagères des localités d’El-Ach, de Rabta, de Kesour et de Hemadia, a signalé la directrice de ce secteur. Une autre décharge sauvage a été éliminée dans la zone de Medjana, a-t-elle souligné, indiquant que le terrain utilisé comme décharge a été transformé en zone d’activités. (APS)

Gazon synthétique

Neuf terrains de proximité couverts

Avec leur couleur verte, les terrains de proximité de la commune de Bordj Bou Arreridj ne passent pas inaperçus. Ces terrains qui donnent une image de modernité et de confort apportent beaucoup pour la pratique sportive dans la commune.

Cela ne manquera pas d’influer sur l’amélioration du niveau de l’élite sportive dans la wilaya. Beaucoup de noms connus dans le domaine ont été découverts grâce aux activités de proximité. Ce qui a poussé les observateurs à regretter justement l’absence d’un cadre pour l’encouragement de ces dernières. Comme l’infrastructure ne suffit pas pour développer cette activité, le cadre nécessaire pour l’accompagnement des jeunes devait être mis en place. Ce qui a été réalisé avec la signature de conventions avec des associations locales l’exploitation de ces espaces mais aussi leur gestion. En effet, l’APC qui est propriétaire n’a pas les moyens humains et matériels pour le faire. L’expérience a montré également que leur abandon peut mener même à leur détérioration pour ne pas dire leur disparition. Par le passé, plusieurs de ces espaces ont été carrément dévalisés. Les jeunes sont retombés dans la situation ou ils se trouvaient avant avec une absence de possibilités pour exprimer leurs talents et faire du sport. La décision était d’autant plus difficile à prendre que les opérations de réaménagement comportaient un acquis qui était un rêve pour les jeunes, à savoir la couverture des terrains en gazon synthétique. Bien sûr, il est possible de confier ces espaces à des privés, mais dans ce cas, l’opération perdrait son essence même puisque les prix pratiqués par ces derniers pourraient interdire même l’accès à beaucoup de jeunes. Les associations qui sont par définition non lucratives étaient la solution idéale pour atteindre ce noble objectif tout en préservant ces espaces qui ont coûté des sommes importantes. C’est ainsi que la commune de Bordj Bou Arreridj qui comporte 9 terrains de proximité obéissent à ces conditions est marquée dernièrement par une reprise des activités sportives dans les cités à la grande joie de beaucoup d’habitants. Cette activité a même provoqué une animation des cités en particulier et de la ville en général. Il faut noter que cela n’a pas manqué de faire des mécontents. Comme la plupart des terrains sont situés à l’intérieur même des cités, des habitants se sont plaints des nuisances qui accompagnent les parties. Les cris et parfois les insultes qui surgissent des bouches des joueurs emportés par l’enthousiasme des matchs empêchent les gens de dormir. Les enfants et même les malades sont gênés par cette situation rappellent les contestataires de l’activité qui réclament une organisation de cette dernière. L’APC qui reste la première responsable de cette dernière souligne que le cahier de charges signées par les associations qui sont responsables des terrains stipule outre l’entretien des espaces et des espaces, l’encadrement des jeunes qui doivent même payer une somme symbolique pour qu’ils soient intégrés dans les équipes. L’assemblée qui a promis de dépêcher des inspecteurs pour s’enquérir de la situation rappelle l’horaire de fermeture des espaces alloués est arrêté à 22 heures pour éviter tous les désagréments. Autant dire que l’expérience qui a donné beaucoup de résultats sera maintenue. Nous veillerons à corriger les erreurs qui sont commises. Les associations qui n’ont pas respecté le cahier de charges seront sanctionnées. Nous allons même leur retirer la gestion des terrains qui leur ont été confiés promet un responsable local qui annonce que 6 autres terrains de proximité seront également réaménagés et couverts de gazon synthétique.

Incendies de forêt

17 sinistres



Dix-sept incendies ont été enregistrés durant la période comprise entre le 1er juin et la fin juillet 2017 à travers la wilaya, a-t-on appris auprès de la direction locale de la Protection civile. «Le feu a ravagé plus de 33 hectares, dont 6,6 hectares de forêts, 8,18 hectares de maquis et 18 hectares de broussailles, en sus de 2 560 bottes de foin et 154 arbres fruitiers», a affirmé le responsable de la communication de cette direction, Rabah Dejmane. Il a indiqué que dans le cadre de la lutte contre les incendies durant la saison estivale en cours, une section mobile a été mise sur pied au niveau de l’unité principale de la Protection civile pour combattre les feux de forêts, ajoutant que ce dispositif restera en place jusqu’à la fin du mois d’octobre prochain et englobe 54 agents de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj et de Biskra.

Ces wilayas sont équipés de moyens individuels spécifiques aux agents de la Protection civile, en plus de six camions pour éteindre des feux légers, un 4x4, trois camions-citerne, un camion de transport de matériel et une ambulance, a détaillé la même source. De son côté, la Conservation des forêts de la wilaya a consacré 11 brigades mobiles équipées en moyens de communication, selon ses responsables, qui ont indiqué que «70% des informations ayant trait à un début d’incendie proviennent des 12 tours de contrôle réparties à travers le territoire de la wilaya». Il est à noter que la ligne rouge de la radio nationale instaurée par le ministère de la Communication visant à alerter au sujet du déclenchement d’un incendie n’a enregistré, à ce jour, aucun appel téléphonique à Bordj Bou-Arréridj, ont assuré les responsables de l’opération. (APS)

Santé

70 nouvelles pharmacies privées



70 nouvelles pharmacies privées seront prochainement ouvertes à travers les différentes communes de la wilaya, a indiqué le directeur local de la santé et de la population, Salim Zekrar. Affirmant que l’opération d’octroi d’agréments pour l’ouverture de ces nouvelles officines a eu lieu en présence de tous les acteurs concernés, dont les partenaires sociaux, le conseil de déontologie et le Syndicat des pharmaciens, ce même responsable a précisé que le classement des demandes a été établi en fonction de la date d’émission du dossier, conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce contexte, M. Zekrar a fait savoir que les demandes ont été prises en considération par rapport à l’ancienneté du dépôt de dossier et non en fonction de l’ancienneté du diplôme, et ce en faisant participer tous les acteurs concernés pour plus de transparence afin de dissiper tous les doutes s’agissant du choix des lieux d’implantation des nouvelles officines. Le directeur de la santé de Bordj Bou-Arréridj a, par ailleurs, rappelé que les autorisations d’exploitation de nouvelles pharmacies étaient gelées depuis 2004, et ce eu égard à la saturation enregistrée en la matière, ajoutant que durant cette période, 600 dossiers ont été réceptionnés. Il a également affirmé que le choix de l’implantation de ces nouvelles pharmacies obéit à des conditions et des lois en vigueur, qui accordent la priorité aux demandeurs dont le dépôt de dossier est le plus ancien. Cette même source a indiqué, en outre, qu’en cas de dépassement ou de favoritisme dans la répartition des officines à travers les endroits sélectionnés, les détenteurs de dossiers sont conviés à le signaler, le cas échéant, en déposant un recours. (APS)