Salles des fÃªtes Ã  Batna : 22 Fermetures

Pas moins de 22 salles des fêtes dans la wilaya de Batna ne répondant pas aux critères édictés par les lois en vigueur viennent de faire l’objet d’une fermeture, apprend-on auprès de la wilaya. Faisant suite aux directives du chef de l’exécutif local, ces fermetures interviennent dans le cadre des activités périodiques menées par les services de la direction de la Réglementation et des affaires générales (DRAG) pour le suivi et le contrôle des dispositions légales en matière de gestion des salles des fêtes, a précisé la même source, révélant que ces salles se trouvent dans les communes d’Arris, Oued Chaâb, Fesdis,Tazoult et au chef-lieu de wilaya. Le non-respect des conditions d’hygiène et de salubrité, l’usage d’engins pyrotechniques, la défaillance du système de sécurité, notamment l’absence d’extincteurs et de sorties de secours, le défaut de registre de commerce et d’agrément sont autant d’infractions relevées ayant abouti à la fermeture de ces lieux, indique-t-on. L’opération d’inspection, menée récemment par la DRAG, avait concerné 62 salles des fêtes situées dans 10 communes parmi lesquelles Ain Touta, Barika, Ichemoul, Merouana et El Maâder. Véritable phénomène de société, la location des salles des fêtes s’est largement répandue dans la wilaya de Batna au cours de ces dernières années. Ne se limitant plus qu’aux zones urbaines, elle touche désormais certaines localités enclavées. (APS)