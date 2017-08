Khenchela : traitement des dÃ©chets hospitaliers

Le secteur de la Santé dans la wilaya de Khenchela a été renforcé par deux nouvelles structures de traitement des déchets hospitaliers, a indiqué le directeur local du secteur, Fayçal Nemouchi. Ces structures ouvertes au chef lieu de wilaya et dans la commune de Chechar sont dotées des équipements modernes et de haute technicité en matière de traitement des déchets hospitaliers se basant sur la technique du broyage et de stérilisation a précisé le même responsable détaillant que le résultat final est constitué de broyats stérilisés qui peuvent rejoindre directement la filière des déchets ménagers. La mise en exploitation des ses services a contribué d’une manière «significative» à la rationalisation des dépenses de ce secteur en matière de traitement des déchets hospitaliers, selon le même responsable, notant que les conventions signées par les établissements hospitaliers à travers la wilaya avec des opérateurs privés pour le traitement des déchets hospitaliers nécessitent annuellement un montant de 5 millions de dinars pour chacun de ces établissements. Ces deux services sont gérés par des techniciens spécialisés ayant bénéficié d’une formation dans le domaine du traitement des déchets hospitaliers, a-t-on encore noté indiquant que l’introduction progressive des équipements modernes permettra de mettre fin aux méthodes traditionnelles d’incinération de déchets hospitaliers. Il a, à ce propos, ajouté que la nouvelle technique présente plusieurs avantages dont la préservation de l’ environnement et la neutralisation du risque infectieux.

Une journée de formation destinée aux employés du secteur de la santé de la wilaya de Khenchela à l’instar des comités de lutte contre les maladies hospitalières, les chefs de services de l’épidémiologie et de la médecine préventive en plus des médecins spécialistes en maladies infectieuses, sera organisée jeudi, a-t-il souligné. L’organisation du réseau des déchets, les techniques de tri de déchets et les méthodes de coordination entre les établissements pour bénéficier des services des équipements de traitement des déchets sont les thèmes qui seront traités lors de cette formation, a-t-on signalé de même source. (APS)