Grand angle : PÃ©ril

Alors que le Conseil de sécurité de l’ONU avait à son agenda une réunion consacrée à la sécurité en Afrique, tenue ce mardi, trois femmes kamikazes se sont fait exploser dans le nord-est du Nigeria . Un attentat terroriste qui vient s’ajouter à aux attaques enregistrées par d’autres pays du Continent. Le Burkina Faso et le Mali ont vécu l’horreur. Des civils et des camps de l’ONU ont été, une fois de plus, pris pour cibles. Ces attaques perpétrées en l’espace de trois jours ont fait plusieurs morts et des dizaines de blessés. Des attentats qui confirment si besoin est les capacités de nuisance des groupes terroristes actifs en Afrique, et d’autre part, l’incapacité à ce jour des pays touchés par ce fléau de lutter efficacement contre lui. Pis encore le terrorisme tend à prendre de l’ampleur du fait de sa nature transfrontalière. Au siège de l’ONU, le Mali, dont le Nord est devenu un sanctuaire pour les terroristes a réclamé devant le Conseil de sécurité une aide matérielle et financière pour contribuer à la création par cinq pays du Sahel -Niger, Tchad, Mali, Mauritanie et Burkina Faso —d'une force militaire conjointe qui tarde à se faire en raison du manque de financement. Un écueil qui rend l'objectif de déployer les premières unités en octobre et de rendre opérationnels en mars tous les bataillons, avec une priorité accordée aux «opérations militaires transfrontalières» irréalisable pour le moment. Les partisans de la création de cette force mettent en avant «la nécessité d'une réponse urgente à la déstabilisation de la zone sahélienne par des groupes armés». Cependant d’autres voix pensent que la réelle motivation de l’Europe, la France en tête, est de mettre les Etats sahéliens «qui sont (les) sentinelles avancées» dans la région sahélo-saharienne en première ligne. Les USA sont eux d’avis de privilégier la coopération bilatérale pour développer les capacités des forces de sécurité des membres du G5. En Mauritanie où s’est tenue une réunion du Comité d'Etat- Major Opérationnel Conjoint (CEMOC) l’Algérie a réitéré sa position en matière de lutte contre le terrorisme. Convaincu que «l'action d'un pays, à lui seul, ne peut atteindre l'objectif final», elle en appelle à«une coopération franche et sincère» entre les pays. Et pour cause, comme l’a souligné le porte-parole des Affaires étrangères dans sa condamnation de l’attentat de Ouagadougou «l'Afrique comme le reste de la communauté internationale se doivent de redoubler d'efforts pour endiguer le terrorisme et réduire à néant ses plans nocifs et destructeurs ».

Nadia K.