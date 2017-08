Force conjointe du G5 Sahel conseil de sÃ©curitÃ© : une occasion unique

Le Conseil de sécurité est appelé à saisir l'occasion unique qu'offre la mise sur pied de la Force conjointe du G5 Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad et Mauritanie) pour répondre aux défis sécuritaire de cette région africaine, selon le sous-secrétaire général des Nations Unies aux opérations de paix, El-Ghassim Wane. «A travers une approche régionale, cette force conjointe est en mesure d'apporter une contribution significative à la stabilisation du Sahel, en synergie avec d'autres initiatives», a lancé El-Ghassim Wane mardi, lors d'une réunion du Conseil consacrée à la paix et à la sécurité en Afrique. Cette séance du Conseil intervenait à la suite de l'adoption, le 21 juin, d'une résolution par laquelle le Conseil disait «se féliciter du déploiement de la Force conjointe sur l'ensemble du territoire des pays qui y participent».

Sur les activités de la force, un rapport écrit est prévu pour octobre, date à laquelle le Conseil a décidé de réexaminer le déploiement de la force conjointe. La réunion s'est tenue au lendemain de l'attentat de Ouagadougou (Burkina faso) et de deux autres attaques terroristes au Mali contre des contingents de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

M. Wane a, lors de la réunion, fait observer beaucoup restait à faire en termes de financement, de capacités et d'équipement de la Force, mais aussi son articulation avec les autres structures militaires déjà présentes, dont MINUSMA, forces armées maliennes, opération française Barkhane.

Face aux inquiétudes exprimées notamment par les représentants du Japon, de l'Italie ou des Etats-Unis à propos de la coordination, le représentant du Mali s'est voulu rassurant en soulignant que «le déploiement de la Force ne remettra en cause ni l'action des forces nationales des Etats membres, et encore moins la présence des forces partenaires». Selon lui, la force du G5 serait «un cadre de coordination et de complémentarité des efforts conjoints, afin d'en démultiplier l'impact», et dont le défi premier serait selon le représentant malien «la mobilisation du financement intégral» de cette Force, estimé à 423 millions d'euros, dont seuls 25% environ sont actuellement promis. De nombreux membres du Conseil ont abordé la question, notamment les trois Etats africains —Egypte, Sénégal et Ethiopie— qui ont tous insisté sur la «responsabilité morale et politique» de la communauté internationale. (APS)